Сийярто сообщил, когда Венгрия будет готова принять саммит России и США
19:16 05.11.2025
Сийярто сообщил, когда Венгрия будет готова принять саммит России и США
Сийярто сообщил, когда Венгрия будет готова принять саммит России и США - РИА Новости, 05.11.2025
Сийярто сообщил, когда Венгрия будет готова принять саммит России и США
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто продемонстрировал готовность страны принять саммит РФ и США в Будапеште, если подготовка Москвы и Вашингтона увенчается успехом, РИА Новости, 05.11.2025
в мире, россия, венгрия, будапешт, владимир путин, дональд трамп, петер сийярто, встреча путина и трампа в будапеште
В мире, Россия, Венгрия, Будапешт, Владимир Путин, Дональд Трамп, Петер Сийярто, Встреча Путина и Трампа в Будапеште
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто продемонстрировал готовность страны принять саммит РФ и США в Будапеште, если подготовка Москвы и Вашингтона увенчается успехом, сообщил представитель правительства Венгрии Золтан Ковач.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 26 октября сообщил, что инициатива провести российско-американскую встречу на высшем уровне по-прежнему существует, но такие переговоры должны быть хорошо подготовлены. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков также сообщал, что России важно подготовить содержание будущей возможной встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, после чего лидеры смогут принимать решение о сроках и месте для нового контакта.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
"Никаких переговоров": в США сделали заявление о территориях России
31 октября, 02:16
"Он (Сийярто - ред.) просигнализировал о готовности Венгрии принять у себя мирный саммит в Будапеште, если подготовительная работа между американской и российской стороной окажется успешной", - сообщил Ковач в соцсети X.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 31 октября заявил, что после его визита в Белый дом и встречи с президентом США проведение саммита РФ и США в Будапеште может стать ближе, венгерская сторона также рассчитывает заключить крупное двустороннее экономическое соглашение.
Путин и Трамп 16 октября провели восьмой с начала года телефонный разговор. По итогам беседы, продлившейся два с половиной часа, помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон без промедления приступят к подготовке новой встречи лидеров двух стран, которая может пройти в Будапеште.
Позднее Трамп заявил, что отменил запланированную встречу с Путиным в Будапеште. Президент РФ, в свою очередь, сказал, что речь, скорее, идет о переносе встречи. Трамп первым высказал мысль, что проводить саммит в Венгрии пока нет смысла, Путин с ним солидарен, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Умер правитель США, который хотел разрушения России
4 ноября, 20:17
 
