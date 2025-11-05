Сийярто сообщил, когда Венгрия будет готова принять саммит России и США

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто продемонстрировал готовность страны принять саммит РФ и США в Будапеште, если подготовка Москвы и Вашингтона увенчается успехом, сообщил представитель правительства Венгрии Золтан Ковач.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 26 октября сообщил, что инициатива провести российско-американскую встречу на высшем уровне по-прежнему существует, но такие переговоры должны быть хорошо подготовлены. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков также сообщал, что России важно подготовить содержание будущей возможной встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, после чего лидеры смогут принимать решение о сроках и месте для нового контакта.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 31 октября заявил, что после его визита в Белый дом и встречи с президентом США проведение саммита РФ и США в Будапеште может стать ближе, венгерская сторона также рассчитывает заключить крупное двустороннее экономическое соглашение.
Путин и Трамп 16 октября провели восьмой с начала года телефонный разговор. По итогам беседы, продлившейся два с половиной часа, помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон без промедления приступят к подготовке новой встречи лидеров двух стран, которая может пройти в Будапеште.
Позднее Трамп заявил, что отменил запланированную встречу с Путиным в Будапеште. Президент РФ, в свою очередь, сказал, что речь, скорее, идет о переносе встречи. Трамп первым высказал мысль, что проводить саммит в Венгрии пока нет смысла, Путин с ним солидарен, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
