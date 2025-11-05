Николаев оставил неизгладимый след в душах людей, заявила Валерия

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Народная артистка РФ, певица Валерия (Валерия Перфилова) выразила соболезнования в связи с уходом народного артиста России Юрия Николаева, отметив, что самое главное, что сумел сделать телеведущий - оставить неизгладимый след в душах и сердцах людей.

С 1970 по 1975 год Николаев служил в Театре имени Пушкина, а в 1973 году начал карьеру на телевидении. Он получил известность благодаря таким телепередачам, как "Утренняя почта", "Утренняя звезда", "Достояние республики", "В наше время", "Честное слово". В 1998 году он получил звание народного артиста России.