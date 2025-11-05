Николаев оставил неизгладимый след в душах людей, заявила Валерия

https://ria.ru/20251105/valeriya-2052959913.html
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Народная артистка РФ, певица Валерия (Валерия Перфилова) выразила соболезнования в связи с уходом народного артиста России Юрия Николаева, отметив, что самое главное, что сумел сделать телеведущий - оставить неизгладимый след в душах и сердцах людей.
"Ушел из жизни прекрасный человек, народный артист России
, телеведущий, продюсер Юрий Николаев
... Юрий Николаев - легенда. Он внес огромный вклад в развитие нашего телевидения. Но, наверное, самое главное - он оставил неизгладимый след в душах и сердцах людей", - написала
она в своем Telegram-канале.
По словам певицы, ее творческий путь был неразрывно связан с именем Юрия Николаева.
"В 1992 году я впервые вышла на большую сцену в конкурсе "Утренняя звезда", который придумал и осуществил Юрий Александрович, и заняла первое место. Эта программа стала грандиозной стартовой площадкой для многих ныне очень популярных артистов. Я всегда буду благодарна ему за это время, за бесценный опыт, да и вообще за дружбу и очень нежное ко мне отношение", - отметила Валерия
.
Во вторник народный артист РФ, артист балета Николай Цискаридзе
сообщил, что Николаев умер в возрасте 76 лет. Как написала телеведущая Ксения Собчак
в своем Telegram-канале, Николаев скончался в больнице после госпитализации, он боролся с онкологией.
Юрий Николаев родился 16 декабря 1948 года в Кишиневе
. Родители легендарного телеведущего - ветераны Великой Отечественной войны. В 1965 году он окончил школу № 4 (сейчас Лицей им. Титу Майореску) и поступил в ГИТИС
. Спустя пять лет Николаев получил специальность "Актер театра и кино".
С 1970 по 1975 год Николаев служил в Театре имени Пушкина, а в 1973 году начал карьеру на телевидении. Он получил известность благодаря таким телепередачам, как "Утренняя почта", "Утренняя звезда", "Достояние республики", "В наше время", "Честное слово". В 1998 году он получил звание народного артиста России.