На Украине заявили о катастрофическом дефиците кадров в некоторых отраслях
13:35 05.11.2025
На Украине заявили о катастрофическом дефиците кадров в некоторых отраслях
Дефицит кадров на Украине составляет 30%, доходя в отдельных сферах до 50%, заявил глава украинского офиса миграционной политики Василий Воскобойник. РИА Новости, 05.11.2025
2025
в мире, украина, александр дубинский, верховная рада украины
В мире, Украина, Александр Дубинский, Верховная Рада Украины
Здание правительства Украины
Здание правительства Украины
Здание правительства Украины. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Дефицит кадров на Украине составляет 30%, доходя в отдельных сферах до 50%, заявил глава украинского офиса миграционной политики Василий Воскобойник.
"В таких направлениях, как образование, здравоохранение, строительные и инженерные специальности, есть критическая нехватка кадров. 40% вакансий не закрыты в системе образования. Такой же процент - в системе здравоохранения и у строителей. На водохозяйствах нехватка персонала - около 50%... Общий дефицит кадров - на уровне 30% по стране", - приводит слова Воскобойника агентство УНИАН.
По его словам, из-за этого работодатели активнее приглашают на работу иностранцев. По его данным, в первом полугодии 20225 года выдано четыре тысячи разрешений на работу для граждан других государств. При этом он отметил, что говорить о массовом приезде трудовых мигрантов на Украину преждевременно.
Ранее Воскобойник заявлял, что около 90% молодых людей, выехавших с Украины за границу, вряд ли вернутся. В июле агентство УНИАН со ссылкой на министерство социальной политики страны сообщало, что численность трудоспособного населения на Украине по сравнению с 2021 годом сократилась на 40%.
Как отметила в конце декабря в интервью испанской газете Pais социолог украинского Центра Разумкова Ольга Пищулина, демографическая ситуация на Украине представляет огромную проблему, страна является мировым лидером по снижению численности населения.
Минюст Украины в конце января сообщал, что смертность на Украине в 2024 году превысила рождаемость в 2,8 раза. В январе депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что население Украины могло сократиться до 21-24 миллионов человек, то есть примерно вдвое меньше официальной статистики.
