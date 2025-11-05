https://ria.ru/20251105/trevoga-2052883353.html
В Воронежской области вновь объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки беспилотников вновь объявлена в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T06:49:00+03:00
