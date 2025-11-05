Рейтинг@Mail.ru
06:49 05.11.2025
В Воронежской области вновь объявили опасность атаки БПЛА
В Воронежской области вновь объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки беспилотников вновь объявлена в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T06:49:00+03:00
2025-11-05T06:49:00+03:00
Дарья Буймова
Дарья Буймова
безопасность, воронежская область, александр гусев (губернатор)
Безопасность, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор)
В Воронежской области вновь объявили опасность атаки БПЛА

В Воронежской области вновь объявили опасность атаки БПЛА, силы ПВО наготове

Военнослужащий в командном пункте. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников вновь объявлена в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале.
"Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона вновь объявлена опасность атаки БПЛА", - написал он.
Он сообщил, что силы ПВО наготове.
Вид на Воронеж - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
В Воронежской области объявили угрозу атаки беспилотников
19 августа 2024, 14:57
 
БезопасностьВоронежская областьАлександр Гусев (губернатор)
 
 
