Рейтинг@Mail.ru
Трамп считает, что ЮАР больше не место в G20 - РИА Новости, 05.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:26 05.11.2025
https://ria.ru/20251105/tramp-2053072021.html
Трамп считает, что ЮАР больше не место в G20
Трамп считает, что ЮАР больше не место в G20 - РИА Новости, 05.11.2025
Трамп считает, что ЮАР больше не место в G20
Президент США Дональд Трамп выразил мнение в среду, что ЮАР больше не место в большой "двадцатке". РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T22:26:00+03:00
2025-11-05T22:26:00+03:00
в мире
сша
юар
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0f/2041966545_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_5b496aa866e476fcf49c9a7c8dae6ecf.jpg
https://ria.ru/20250521/tramp-2018346600.html
сша
юар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0f/2041966545_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_d83884b3b08859343781ead4f4985d53.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, юар, дональд трамп
В мире, США, ЮАР, Дональд Трамп
Трамп считает, что ЮАР больше не место в G20

Трамп заявил, что ЮАР больше не должна быть в большой двадцатке

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МАЙАМИ (США), 5 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил мнение в среду, что ЮАР больше не место в большой "двадцатке".
"Южная Африка, она даже не должна больше быть ни в каких из "G", потому что (то), что там произошло - плохо", - заявил Трамп на Американском бизнес-форуме.
Он отметил, что в стране якобы имеет место быть "коммунистическая тирания".
Президент США Дональд Трамп перед встречей с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой в Белом доме. 21 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
Трамп назвал президента ЮАР противоречивой фигурой
21 мая, 20:46
 
В миреСШАЮАРДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала