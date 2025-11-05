https://ria.ru/20251105/tramp-2053072021.html
Трамп считает, что ЮАР больше не место в G20
Президент США Дональд Трамп выразил мнение в среду, что ЮАР больше не место в большой "двадцатке". РИА Новости, 05.11.2025
