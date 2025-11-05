Трамп заявил, что не поедет на саммит G20 в ЮАР

МАЙАМИ (США), 5 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не поедет на саммит "Группы двадцати" в ЮАР.

« "В Южной Африке будет встреча G20 . <…> Я не поеду", — сказал он во время выступления на Американском бизнес-форуме.

Трамп также заявил, что республике больше не место в "Двадцатке". По его словам, в стране якобы происходит "коммунистическая тирания".

Вместо американского лидера в Йоханнесбург отправится вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Российскую делегацию на саммите возглавит заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин. В ее состав также вошли начальник Экспертного управления президента Денис Агафонов, шерпа России в G20 Светлана Лукаш, замглавы МИД Александр Панкин, замминистра финансов Иван Чебесков.