Трамп заявил, что не поедет на саммит G20 в ЮАР
Трамп заявил, что не поедет на саммит G20 в ЮАР
Президент США Дональд Трамп заявил, что не поедет на саммит "Группы двадцати" в ЮАР. РИА Новости, 05.11.2025
Трамп заявил, что не поедет на саммит G20 в ЮАР
Трамп заявил, что не поедет на саммит G20 в Южную Африку
МАЙАМИ (США), 5 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не поедет на саммит "Группы двадцати" в ЮАР.
"В Южной Африке
будет встреча G20
. <…> Я не поеду", — сказал он во время выступления на Американском бизнес-форуме.
Трамп также заявил, что республике больше не место в "Двадцатке". По его словам, в стране якобы происходит "коммунистическая тирания".
Вместо американского лидера в Йоханнесбург отправится вице-президент США Джей Ди Вэнс.
Российскую делегацию на саммите возглавит заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин. В ее состав также вошли начальник Экспертного управления президента Денис Агафонов, шерпа России в G20 Светлана Лукаш, замглавы МИД Александр Панкин, замминистра финансов Иван Чебесков.
В настоящее время в "Группу двадцати" входят 19 стран: Россия, Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР, Япония, а также ЕС и Африканский союз.