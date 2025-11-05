Рейтинг@Mail.ru
Трамп пошутил про дисциплинированность своей администрации - РИА Новости, 05.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:04 05.11.2025
https://ria.ru/20251105/tramp-2053012022.html
Трамп пошутил про дисциплинированность своей администрации
Трамп пошутил про дисциплинированность своей администрации - РИА Новости, 05.11.2025
Трамп пошутил про дисциплинированность своей администрации
Президент США Дональд Трамп заявил, что был впечатлен дисциплиной китайских чиновников во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, отметив, что хотел бы РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T17:04:00+03:00
2025-11-05T17:04:00+03:00
в мире
сша
китай
дональд трамп
си цзиньпин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2049994375_0:89:3072:1817_1920x0_80_0_0_a6a237d3b8a9246b6597d8a876dbbec3.jpg
https://ria.ru/20251101/ssha-2052444482.html
сша
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2049994375_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_99e1cba01ed79df750cadcb1e9a1dfe3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, китай, дональд трамп, си цзиньпин
В мире, США, Китай, Дональд Трамп, Си Цзиньпин
Трамп пошутил про дисциплинированность своей администрации

Трамп в шутку пожелал видеть свою администрацию дисциплинированной, как в Китае

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 5 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что был впечатлен дисциплиной китайских чиновников во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, отметив, что хотел бы видеть подобное и в своей команде.
"Каждый из них стоял по стойке "смирно". Я сделал замечание одному - никакой реакции. Спрашиваю: "Ты собираешься ответить?" - ничего. А Си говорит: "Я отвечу на все вопросы". Я сказал: "Хочу, чтобы мой кабинет вел себя так же. Сидел прямо, с такой же осанкой", - рассказал Трамп, выступая в среду на завтраке с сенаторами-республиканцами.
Он добавил, что "никогда не видел людей такими напуганными", и в шутку отметил, что "пару дней такой дисциплины" не повредили бы и членам его администрации.
Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Пусане, Южная Корея - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Трамп прокомментировал встречу с Си Цзиньпином
1 ноября, 23:23
 
В миреСШАКитайДональд ТрампСи Цзиньпин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала