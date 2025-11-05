Трамп пошутил про дисциплинированность своей администрации

ВАШИНГТОН, 5 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что был впечатлен дисциплиной китайских чиновников во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, отметив, что хотел бы видеть подобное и в своей команде.

Он добавил, что "никогда не видел людей такими напуганными", и в шутку отметил, что "пару дней такой дисциплины" не повредили бы и членам его администрации.