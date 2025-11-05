https://ria.ru/20251105/tramp-2053009043.html
Трамп назвал Си Цзиньпина жестким и очень умным
Трамп назвал Си Цзиньпина жестким и очень умным
Трамп назвал Си Цзиньпина жестким и очень умным
Президент США Дональд Трамп заявил, что считает лидера КНР Си Цзиньпина жестким и очень умным. РИА Новости, 05.11.2025
Трамп назвал Си Цзиньпина жестким и очень умным
Трамп заявил, что считает Си Цзиньпина жестким и очень умным