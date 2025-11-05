https://ria.ru/20251105/tramp-2053006681.html
Трамп назвал Си Цзиньпина своим другом
Трамп назвал Си Цзиньпина своим другом
Президент США Дональд Трамп назвал председателя КНР Си Цзиньпина своим другом "настолько, насколько это возможно". РИА Новости, 05.11.2025
Трамп заявил, что считает Си Цзиньпина своим другом насколько это возможно