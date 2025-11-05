Рейтинг@Mail.ru
Трамп понизил "фентаниловые" пошлины против Китая - РИА Новости, 05.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:02 05.11.2025
https://ria.ru/20251105/tramp-2052870175.html
Трамп понизил "фентаниловые" пошлины против Китая
Трамп понизил "фентаниловые" пошлины против Китая - РИА Новости, 05.11.2025
Трамп понизил "фентаниловые" пошлины против Китая
Президент США Дональд Трамп, как и обещал после встречи с лидером КНР Си Цзиньпином, понизил связанные с претензиями по трафику опиоидов пошлины с 20% до 10%,... РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T03:02:00+03:00
2025-11-05T03:02:00+03:00
в мире
китай
сша
дональд трамп
си цзиньпин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1e/2051800005_0:113:1012:682_1920x0_80_0_0_1d1813c2962b5cc2d7474b741315a813.jpg
https://ria.ru/20251103/tramp-2052573797.html
https://ria.ru/20251102/tramp-2052535885.html
китай
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1e/2051800005_0:0:1012:759_1920x0_80_0_0_835804b00424e68b2ec4c06ba25f8262.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, сша, дональд трамп, си цзиньпин
В мире, Китай, США, Дональд Трамп, Си Цзиньпин
Трамп понизил "фентаниловые" пошлины против Китая

Трамп понизил "фентаниловые" пошлины против Китая до десяти процентов

© Фото : Xinhua/Huang JingwenПредседатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Пусане, Южная Корея
Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Пусане, Южная Корея - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© Фото : Xinhua/Huang Jingwen
Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Пусане, Южная Корея. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 5 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, как и обещал после встречи с лидером КНР Си Цзиньпином, понизил связанные с претензиями по трафику опиоидов пошлины с 20% до 10%, говорится в опубликованном указе.
"В свете приверженности КНР США снижают дополнительные пошлины с 20% до 10% с 10 ноября", - говорится в указе.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Трамп допустил, что США и Китай действовали немного иррационально
3 ноября, 04:34
Свое решение Трамп обосновал тем, что получил от руководства Китая заверения в готовности предпринять шаги для борьбы с наркотрафиком.
Как заявил американский лидер ранее, после снижения связанных с фентанилом пошлин общее значение тарифов снизится до 47%.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
Трамп заявил, что Китай не будет предпринимать шагов в отношении Тайваня
2 ноября, 18:55
 
В миреКитайСШАДональд ТрампСи Цзиньпин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала