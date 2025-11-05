https://ria.ru/20251105/tramp-2052870175.html
Трамп понизил "фентаниловые" пошлины против Китая
Трамп понизил "фентаниловые" пошлины против Китая
Трамп понизил "фентаниловые" пошлины против Китая
Президент США Дональд Трамп, как и обещал после встречи с лидером КНР Си Цзиньпином, понизил связанные с претензиями по трафику опиоидов пошлины с 20% до 10%,...
Трамп понизил "фентаниловые" пошлины против Китая
Трамп понизил "фентаниловые" пошлины против Китая до десяти процентов