Главу автоколонны осудили по делу о гибели пассажиров автобуса в Петербурге

Отмечается, что Халилов был ответственным за обеспечение безопасности услуг по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом в ООО "Такси". Также он составил график работы водителей на май 2024 года по маршруту № 262, в соответствии с которым установил Рахматшоху Курбонову рабочие смены, в том числе на 9 и 10 мая, не предоставив ему достаточного времени для отдыха (не менее 11 часов между сменами). Это повлекло совершение Курбоновым ДТП, в результате которого семь пассажиров автобуса погибли, а одному был причинен тяжкий вред здоровью.