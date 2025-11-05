Главу автоколонны осудили по делу о гибели пассажиров автобуса в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноя - РИА Новости. Начальника автоколонны ООО "Такси" Джахангира Халилова суд приговорил к 5 годам лишения свободы по делу об оказании небезопасных услуг после падения автобуса с пассажирами в Мойку в Санкт-Петербурге, где погибли 7 человек, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
"Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Джахангира Халилова, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) УК РФ. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет в ИК общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с обеспечением безопасности услуг по перевозке пассажиров и багажа на срок 3 года", - сообщает пресс-служба.
Отмечается, что Халилов был ответственным за обеспечение безопасности услуг по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом в ООО "Такси". Также он составил график работы водителей на май 2024 года по маршруту № 262, в соответствии с которым установил Рахматшоху Курбонову рабочие смены, в том числе на 9 и 10 мая, не предоставив ему достаточного времени для отдыха (не менее 11 часов между сменами). Это повлекло совершение Курбоновым ДТП, в результате которого семь пассажиров автобуса погибли, а одному был причинен тяжкий вред здоровью.
"Халилов вину не признал. Пояснил, что совершил ошибку при составлении графика, имел место человеческий фактор. Однако не видит своей вины в том, что водитель совершил ДТП. Сожалеет о случившемся, людей жаль", - добавили в пресс-службе судов.
Гражданский иск удовлетворен на сумму 500 тысяч рублей.
Курбонов в октябре 2024 года был приговорен к 6 годам колонии общего режима по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, а также причинение тяжкого вреда здоровью человека). Вину он признал, раскаялся, принес извинения потерпевшим.
Возбуждено уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг.
