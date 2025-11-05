https://ria.ru/20251105/sud-2052953408.html
В Дагестане будут судить женщину, дети которой жили в антисанитарии
В Дагестане будут судить женщину, дети которой жили в антисанитарии - РИА Новости, 05.11.2025
В Дагестане будут судить женщину, дети которой жили в антисанитарии
Жительница Дагестана, дети которой жили в антисанитарных условиях, без еды и тепла, предстанет перед судом по обвинению в истязании и неисполнении обязанностей... РИА Новости, 05.11.2025
происшествия
республика дагестан
кизлярский район
кизилюрт
республика дагестан
кизлярский район
кизилюрт
МАХАЧКАЛА, 5 ноя - РИА Новости. Жительница Дагестана, дети которой жили в антисанитарных условиях, без еды и тепла, предстанет перед судом по обвинению в истязании и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
Ранее в МВД Дагестана
рассказали, что 23‑летняя жительница Кизлярского района
с августа по сентябрь этого года в городе Кизилюрте
жестоко обращалась с двумя своими детьми двух и четырех лет. Установлено, что она постоянно и подолгу отлучалась, при этом дети оставались в съемном жилье одни, в полной антисанитарии, без питания и тепла – помещение не отапливалось. На момент обнаружения оба ребенка были с высокой температурой, у них были кашель и одышка, у мальчика медики диагностировали обструктивный бронхит.
"Кизилюртовская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы республики. Она обвиняется по пунктам "а", "г" части 2 статьи 117 (истязание) и статье 156 УК РФ
(неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних)… Уголовное дело направлено в Кизилюртовский городской суд для рассмотрения по существу", – говорится в сообщении.
"Детям причинены психические и физические страдания, а также легкий вред здоровью", отметили в прокуратуре. Детей изъяли у матери, после реабилитации в социальном учреждении их передали бабушке.
В орган опеки и попечительства прокуратура внесла представление с постановкой вопроса об инициировании в судебном порядке ограничения обвиняемой в родительских правах.