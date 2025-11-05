Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане будут судить женщину, дети которой жили в антисанитарии - РИА Новости, 05.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:18 05.11.2025
https://ria.ru/20251105/sud-2052953408.html
В Дагестане будут судить женщину, дети которой жили в антисанитарии
В Дагестане будут судить женщину, дети которой жили в антисанитарии - РИА Новости, 05.11.2025
В Дагестане будут судить женщину, дети которой жили в антисанитарии
Жительница Дагестана, дети которой жили в антисанитарных условиях, без еды и тепла, предстанет перед судом по обвинению в истязании и неисполнении обязанностей... РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T13:18:00+03:00
2025-11-05T13:18:00+03:00
происшествия
республика дагестан
кизлярский район
кизилюрт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_1486c843735c80685efa79b4ffd1817c.jpg
https://ria.ru/20251029/lechenie-2051404180.html
республика дагестан
кизлярский район
кизилюрт
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_31fb4b0017868cb000a01186ab6a0c22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, республика дагестан, кизлярский район, кизилюрт
Происшествия, Республика Дагестан, Кизлярский район, Кизилюрт
В Дагестане будут судить женщину, дети которой жили в антисанитарии

Жительницу Дагестана будут судить за истязание детей

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Молоточек судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МАХАЧКАЛА, 5 ноя - РИА Новости. Жительница Дагестана, дети которой жили в антисанитарных условиях, без еды и тепла, предстанет перед судом по обвинению в истязании и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
Ранее в МВД Дагестана рассказали, что 23‑летняя жительница Кизлярского района с августа по сентябрь этого года в городе Кизилюрте жестоко обращалась с двумя своими детьми двух и четырех лет. Установлено, что она постоянно и подолгу отлучалась, при этом дети оставались в съемном жилье одни, в полной антисанитарии, без питания и тепла – помещение не отапливалось. На момент обнаружения оба ребенка были с высокой температурой, у них были кашель и одышка, у мальчика медики диагностировали обструктивный бронхит.
"Кизилюртовская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы республики. Она обвиняется по пунктам "а", "г" части 2 статьи 117 (истязание) и статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних)… Уголовное дело направлено в Кизилюртовский городской суд для рассмотрения по существу", – говорится в сообщении.
"Детям причинены психические и физические страдания, а также легкий вред здоровью", отметили в прокуратуре. Детей изъяли у матери, после реабилитации в социальном учреждении их передали бабушке.
В орган опеки и попечительства прокуратура внесла представление с постановкой вопроса об инициировании в судебном порядке ограничения обвиняемой в родительских правах.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Суд назначил лечение матери из Канска, зарубившей детей топором
дополняется ...
 
ПроисшествияРеспублика ДагестанКизлярский районКизилюрт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала