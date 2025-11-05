В Дагестане будут судить женщину, дети которой жили в антисанитарии

МАХАЧКАЛА, 5 ноя - РИА Новости. Жительница Дагестана, дети которой жили в антисанитарных условиях, без еды и тепла, предстанет перед судом по обвинению в истязании и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Ранее в МВД Дагестана рассказали, что 23‑летняя жительница Кизлярского района с августа по сентябрь этого года в городе Кизилюрте жестоко обращалась с двумя своими детьми двух и четырех лет. Установлено, что она постоянно и подолгу отлучалась, при этом дети оставались в съемном жилье одни, в полной антисанитарии, без питания и тепла – помещение не отапливалось. На момент обнаружения оба ребенка были с высокой температурой, у них были кашель и одышка, у мальчика медики диагностировали обструктивный бронхит.

"Кизилюртовская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы республики. Она обвиняется по пунктам "а", "г" части 2 статьи 117 (истязание) и статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних)… Уголовное дело направлено в Кизилюртовский городской суд для рассмотрения по существу", – говорится в сообщении.

"Детям причинены психические и физические страдания, а также легкий вред здоровью", отметили в прокуратуре. Детей изъяли у матери, после реабилитации в социальном учреждении их передали бабушке.