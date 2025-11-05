Рейтинг@Mail.ru
Суд рассмотрит дело о покушении на Симоньян в закрытом режиме - РИА Новости, 05.11.2025
11:43 05.11.2025 (обновлено: 11:56 05.11.2025)
Суд рассмотрит дело о покушении на Симоньян в закрытом режиме
Суд рассмотрит дело о покушении на Симоньян в закрытом режиме - РИА Новости, 05.11.2025
Суд рассмотрит дело о покушении на Симоньян в закрытом режиме
Второй западный окружной военный суд в закрытом режиме рассмотрит дело о покушении на главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариту... РИА Новости, 05.11.2025
происшествия
маргарита симоньян
россия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
генеральная прокуратура рф
Суд рассмотрит дело о покушении на Симоньян в закрытом режиме

Военный суд в закрытом режиме рассмотрит дело о покушении на Симоньян

Маргарита Симоньян
Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© РИА Новости / RT
Маргарита Симоньян. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Второй западный окружной военный суд в закрытом режиме рассмотрит дело о покушении на главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариту Симоньян, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Среди обвиняемых есть несколько несовершеннолетних, в соответствии с действующим законодательством слушание дела будет проходить в закрытом режиме", - сказали в пресс-службе.
Главный редактор медиагруппы Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Антиутопия Симоньян стала книгой месяца в сети "Читай-город"
28 октября, 19:11
Дело в отношении Михаила Балашова, Егора Савельева, Даниила Гусева, Никиты Новика, Артема Рыженко, Вячеслава Емельянова, Александры Филимоновой, Максима Соломатова, Сергея Короленкова, Павла Рязанцева, Андрея Детковского и Максима Захарова поступило в суд в конце октября.
Ранее в СК сообщили, что Балашов создал ячейку в Москве в 2022 году, вовлекая в неё сторонников национал-социализма. С сентября 2022 по июль 2023 года участники, включая несовершеннолетних, совершили шесть нападений на мигрантов и ЛГБТ+* (движение признано экстремистским и запрещено в РФ), публикуя видео в сети для пропаганды экстремизма.
Кроме того, Балашов и Савельев за 50 тысяч долларов согласились убить Симоньян, но были задержаны ФСБ до реализации плана. Все обвиняемые находятся под стражей, дело направлено в прокуратуру для передачи в суд.
По данным Генпрокуратуры, не позднее 16 июня 2023 года неустановленные лица обратились к Балашову с предложением за денежное вознаграждение убить Маргариту Симоньян. Дав согласие, он привлек Савельева, и с 21 июня по 5 июля они наблюдали за местами жительства и работы журналистки, о чем сообщали неустановленным лицам. Заказчики убийства, в свою очередь, передали Балашову сведения о местонахождении двух тайников с деньгами.
Не позднее 13 июля того же года неустановленные лица для убийства Симоньян спрятали автомат Калашникова и 90 патронов к нему в гараже по улице Вавилова в Москве, о чем сообщили Балашову, который прибыл к гаражу и был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
Следствие считает вышеуказанных лиц также причастными к хулиганству и разбойным нападениям на граждан, в том числе Таджикистана и Узбекистана.
В зависимости от роли и участия злоумышленники обвиняются по чч. 1, 2 ст. 205.5 УК РФ (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации), ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности), ч. 1 ст. 30, пп. "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (приготовление к убийству), ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 222 УК РФ (покушение на незаконное приобретение оружия и боеприпасов к нему), п. "а" ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой), ч. 3 ст. 33, п. "а" ч. 4 ст. 162 УК РФ (организация разбоя), ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 213 УК РФ (организация хулиганства), ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности), п. "в" ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).
* движение признано экстремистским и запрещено в РФ
Симоньян: санкции – ерунда, это не сравнить с возможностью служить Родине - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Симоньян заявила, что сотрудники RT защищают свои убеждения
17 октября, 20:01
 
Происшествия
 
 
