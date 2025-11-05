Ученые сообщили о красивой вспышке на Солнце, которая повлияет на Землю

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Новая сильная вспышка произошла на Солнце, она может оказать воздействие на Землю, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

"Новая красивая вспышка на Солнце, по-видимому, станет первым событием, которое повлияет на Землю", — говорится в сообщении в Telegram-канале Лаборатории.

Отмечается, что активные центры на Солнце, где происходят такие "красивые фейерверки", двигаются к линии Солнце — Земля. Первый из них, область 4274, по оценкам ученых, сегодня пересек границу, после которой происходящие на ней события начнут влиять на Землю

"Около полутора часов назад, в 14:19 (мск. — Прим. ред.), здесь зарегистрирована вспышка уровня M7.4 (до балла X ей не хватило около 30 процентов), которая гарантированно повлияет на Землю. Строго говоря, пока нет модели и даже нет данных с коронографов, но вся совокупность данных говорит, что плазменное облако на этот раз пройдет по планете краем в ночь с пятницы на субботу", — уточнили в Лаборатории.

В то же время центральные плотные части выбросов пока все еще направлены мимо Земли, поэтому воздействие будет умеренным. Прямой фронтальный приход плазменных облаков станет возможным только начиная с пятницы-субботы, отмечается в сообщении.

В этой связи, объяснили ученые, практическую значимость представляет вопрос, на каком уровне будет к этому времени вспышечная активность. Единственный молодой активный центр, который недавно произвел вспышку Х1.1, пока скрыт за краем Солнца. На видимой стороне есть два старых центра, которые "должны были выдохнуться" еще неделю назад, но этого пока не произошло.

Также в Telegram-канале выложено видео новой сильной вспышки.