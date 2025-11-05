Рейтинг@Mail.ru
На Солнце произошла вторая за сутки сильнейшая вспышка - РИА Новости, 05.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
06:47 05.11.2025 (обновлено: 07:13 05.11.2025)
https://ria.ru/20251105/solntse-2052883179.html
На Солнце произошла вторая за сутки сильнейшая вспышка
На Солнце произошла вторая за сутки сильнейшая вспышка - РИА Новости, 05.11.2025
На Солнце произошла вторая за сутки сильнейшая вспышка
Вторая за сутки вспышка высшего балла Х произошла на Солнце, сообщили в Клубе научных путешествий "Астроверты". РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T06:47:00+03:00
2025-11-05T07:13:00+03:00
наука
земля
российская академия наук
вспышки на солнце
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149189/78/1491897861_0:130:1500:974_1920x0_80_0_0_632c35cafb6f4ec1b43c4fee9f6bc318.jpg
https://ria.ru/20251103/solntse-2052626126.html
https://ria.ru/20250531/solntse-2020105725.html
земля
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149189/78/1491897861_15:0:1486:1103_1920x0_80_0_0_b35089893f835a8da6fb8ff2c9eb3b2a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
земля, российская академия наук, вспышки на солнце
Наука, Земля, Российская академия наук, Вспышки на Солнце
На Солнце произошла вторая за сутки сильнейшая вспышка

На Солнце произошла вторая за сутки вспышка высшего балла Х

© Flickr / ESAВспышка на Солнце
Вспышка на Солнце - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© Flickr / ESA
Вспышка на Солнце. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Вторая за сутки вспышка высшего балла Х произошла на Солнце, сообщили в Клубе научных путешествий "Астроверты".
"Еще одна вспышка мощностью Х1.2 произошла на самом краю солнечного диска", - говорится в сообщении.
Сильнейшая за месяц вспышка на Солнце - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
На Солнце зарегистрировали самую сильную за месяц вспышку
3 ноября, 13:43
Там же отметили, что из-за расположения области, где произошла вспышка, возможный выброс корональной массы не затронет Землю.
"При этом источником данной вспышки является не группа №4274, так что это еще один активный регион на Солнце, который через неделю будет в центре диска Солнца", - уточнили учёные.
Согласно графику, приведенному на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН, вспышка, получившая балл Х1.1 произошла в ночь на среду. Максимума она достигла в 01.01 мск.
Область, в которой случилась вспышка, не указывается.
Также за утро среды на Солнце произошли три обычные вспышки класса С.
Во вторник вечером на Солнце впервые за почти пять месяцев произошла вспышка балла Х.
Крупнейший выброс массы в году произошел на Солнце - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
На Солнце произошел крупнейший с начала года выброс плазмы
31 мая, 09:44
 
НаукаЗемляРоссийская академия наукВспышки на Солнце
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала