На Солнце произошла вторая за сутки сильнейшая вспышка
На Солнце произошла вторая за сутки сильнейшая вспышка - РИА Новости, 05.11.2025
На Солнце произошла вторая за сутки сильнейшая вспышка
Вторая за сутки вспышка высшего балла Х произошла на Солнце, сообщили в Клубе научных путешествий "Астроверты". РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T06:47:00+03:00
2025-11-05T06:47:00+03:00
2025-11-05T07:13:00+03:00
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Вторая за сутки вспышка высшего балла Х произошла на Солнце, сообщили в Клубе научных путешествий "Астроверты".
"Еще одна вспышка мощностью Х1.2 произошла на самом краю солнечного диска", - говорится в сообщении.
Там же отметили, что из-за расположения области, где произошла вспышка, возможный выброс корональной массы не затронет Землю
.
"При этом источником данной вспышки является не группа №4274, так что это еще один активный регион на Солнце, который через неделю будет в центре диска Солнца", - уточнили учёные.
Согласно графику, приведенному на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН, вспышка, получившая балл Х1.1 произошла в ночь на среду. Максимума она достигла в 01.01 мск.
Область, в которой случилась вспышка, не указывается.
Также за утро среды на Солнце произошли три обычные вспышки класса С.
Во вторник вечером на Солнце впервые за почти пять месяцев произошла вспышка балла Х.