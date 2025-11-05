Обвиняемые в хищении 16,6 миллиарда рублей у банка предстанут перед судом

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Двое обвиняемых в хищении 16,6 миллиарда рублей у Московского индустриального банка предстанут перед судом, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.
"В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Жасулана Тулепбекова и Дениса Ширяева. Они обвиняются по части 4 статьи 160 УК РФ (растрата), пунктам "а", "б" части 3 статьи 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов), пунктам "а", "б" части 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления)", - говорится в сообщении.
Экс-главу ООО "Вектор" будут судить за хищение на гособоронзаказе
17 октября, 11:36
По версии следствия, с января 2016 по январь 2019 года президент, председатель правления и кредитного комитета ПАО "Московский индустриальный банк" Абубакар Арсамаков в составе организованной группы с руководителем группы компаний "Ростовская нива" Тулепбековым, его подчиненными Ширяевым и Ириной Верещагой похитили у кредитной организации более 16,6 миллиарда рублей. Для этого банком выдавались заведомо невозвратные кредиты подконтрольным юридическим лицам.
В дальнейшем 754 миллиона рублей из похищенных средств были легализованы под видом заключения договоров поставки пшена. Еще около 1,6 миллиарда рублей незаконно выведены на счета организации в Казахстан.
Расследование уголовного дела проводилось Следственным департаментом МВД России.
После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Симоновский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.
Следственные действия в отношении Верещаги и иных участников организованной группы продолжаются. Арсамаков скончался в 2020 году.