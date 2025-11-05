https://ria.ru/20251105/reyting-2052956273.html
"Газпром" возглавил рейтинг российских компаний по объему инвестиций
"Газпром" возглавил рейтинг российских компаний по объему инвестиций - РИА Новости, 05.11.2025
"Газпром" возглавил рейтинг российских компаний по объему инвестиций
Журнал Forbes составил рейтинг 100 крупнейших российских компаний по объему капитальных вложений, первую строчку в нем, как и год назад, занял "Газпром",... РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T13:25:00+03:00
2025-11-05T13:25:00+03:00
2025-11-05T13:26:00+03:00
экономика
газпром
роснефть
ржд
forbes
https://cdnn21.img.ria.ru/images/142063/76/1420637639_0:0:2890:1626_1920x0_80_0_0_8789663aea2e57cb2598c660731e2c53.jpg
https://ria.ru/20251028/gazprom-2051320300.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/142063/76/1420637639_47:0:2778:2048_1920x0_80_0_0_6a0ba43f90cbbe7c781334712f6bdfb4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, газпром, роснефть, ржд, forbes
Экономика, Газпром, Роснефть, РЖД, Forbes
"Газпром" возглавил рейтинг российских компаний по объему инвестиций
Forbes: "Газвпром" возглавил рейтинг крупнейших компаний РФ по объему инвестиций