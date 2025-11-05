Рейтинг@Mail.ru
"Газпром" возглавил рейтинг российских компаний по объему инвестиций - РИА Новости, 05.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:25 05.11.2025 (обновлено: 13:26 05.11.2025)
https://ria.ru/20251105/reyting-2052956273.html
"Газпром" возглавил рейтинг российских компаний по объему инвестиций
"Газпром" возглавил рейтинг российских компаний по объему инвестиций - РИА Новости, 05.11.2025
"Газпром" возглавил рейтинг российских компаний по объему инвестиций
Журнал Forbes составил рейтинг 100 крупнейших российских компаний по объему капитальных вложений, первую строчку в нем, как и год назад, занял "Газпром",... РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T13:25:00+03:00
2025-11-05T13:26:00+03:00
экономика
газпром
роснефть
ржд
forbes
https://cdnn21.img.ria.ru/images/142063/76/1420637639_0:0:2890:1626_1920x0_80_0_0_8789663aea2e57cb2598c660731e2c53.jpg
https://ria.ru/20251028/gazprom-2051320300.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/142063/76/1420637639_47:0:2778:2048_1920x0_80_0_0_6a0ba43f90cbbe7c781334712f6bdfb4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, газпром, роснефть, ржд, forbes
Экономика, Газпром, Роснефть, РЖД, Forbes
"Газпром" возглавил рейтинг российских компаний по объему инвестиций

Forbes: "Газвпром" возглавил рейтинг крупнейших компаний РФ по объему инвестиций

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание компании "Газпром"
Здание компании Газпром - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Здание компании "Газпром". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Журнал Forbes составил рейтинг 100 крупнейших российских компаний по объему капитальных вложений, первую строчку в нем, как и год назад, занял "Газпром", сообщается на сайте издания.
"Суммарные капитальные вложения 100 участников четвертого ежегодного рейтинга компаний по объему инвестиций выросли на 13% и превысили 15 триллионов рублей по итогам 2024 года. "Газпром" снова на первом месте по объему инвестиций", - говорится в сообщении.
Помимо "Газпрома" в первую десятку вошли "Роснефть", РЖД, "Атомэнергопром", "Лукойл", "Россети", "Транснефть", "Сургутнефтегаз", Московский метрополитен и "Сибур холдинг".
Логотип компании Газпром - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
"Газпром" увеличил инвестпрограмму на 2025 год
28 октября, 19:44
 
ЭкономикаГазпромРоснефтьРЖДForbes
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала