В Совфеде прокомментировали поручения Путина по ядерным испытаниям
21:30 05.11.2025
В Совфеде прокомментировали поручения Путина по ядерным испытаниям
В Совфеде прокомментировали поручения Путина по ядерным испытаниям
в мире
россия
сша
григорий карасин
владимир путин
совет федерации рф
межконтинентальная крылатая ракета "буревестник"
россия
сша
в мире, россия, сша, григорий карасин, владимир путин, совет федерации рф, межконтинентальная крылатая ракета "буревестник"
В мире, Россия, США, Григорий Карасин, Владимир Путин, Совет Федерации РФ, межконтинентальная крылатая ракета "Буревестник"
В Совфеде прокомментировали поручения Путина по ядерным испытаниям

Карасин: США должны адекватно оценить предложения Путина по ядерным испытаниям

Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Поручения президента РФ Владимира Путина, касающиеся возможности подготовки к ядерным испытаниям, должны "услышать и адекватно оценить в Вашингтоне и не только", считает глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.
Ранее президент России поручил собрать информацию, провести анализ на площадке Совбеза РФ и внести предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия.
"Серьёзная озабоченность руководства России эскалацией активности в ядерной сфере со стороны США полностью обоснована. Очевидна и своевременность обсуждения этой проблемы на Совете безопасности в Кремле. Конкретные предложения, прозвучавшие на заседании, представляются вполне логичными и своевременными", - написал Карасин в своем Telegram-канале.
Отсюда, по его словам, и поручения президента, направленные на готовность нашей страны к различным возможным сценариям в этой стратегически важной сфере.
"Их должны услышать и адекватно оценить в Вашингтоне. И не только", - заключил политик.
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
