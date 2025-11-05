В Совфеде прокомментировали поручения Путина по ядерным испытаниям

МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Поручения президента РФ Владимира Путина, касающиеся возможности подготовки к ядерным испытаниям, должны "услышать и адекватно оценить в Вашингтоне и не только", считает глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.

Отсюда, по его словам, и поручения президента, направленные на готовность нашей страны к различным возможным сценариям в этой стратегически важной сфере.