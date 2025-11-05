В Совфеде прокомментировали поручения Путина по ядерным испытаниям

МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Поручения президента РФ Владимира Путина, касающиеся возможности подготовки к ядерным испытаниям, должны "услышать и адекватно оценить в Вашингтоне и не только", считает глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.
Ранее президент России поручил собрать информацию, провести анализ на площадке Совбеза РФ и внести предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия.
"Серьёзная озабоченность руководства России эскалацией активности в ядерной сфере со стороны США полностью обоснована. Очевидна и своевременность обсуждения этой проблемы на Совете безопасности в Кремле. Конкретные предложения, прозвучавшие на заседании, представляются вполне логичными и своевременными", - написал Карасин в своем Telegram-канале.
Отсюда, по его словам, и поручения президента, направленные на готовность нашей страны к различным возможным сценариям в этой стратегически важной сфере.
"Их должны услышать и адекватно оценить в Вашингтоне. И не только", - заключил политик.