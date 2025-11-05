Путин ознакомится с обращением россиян о статусе рубежа обороны Москвы

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал ознакомиться с обращением россиян о предоставлении охранного статуса участку рубежа обороны Москвы под Звенигородом.
Научный руководитель Института этнологии и антропологии РАН академик Валерий Тишков зачитал письмо от жителей Москвы и Западного Подмосковья, подписанное 2 тысячами граждан РФ, с предложением, чтобы в канун 85-летия битвы за Москву дать поручение правительству Москвы и правительству Московской области рассмотреть вопрос о придании охранного статуса последнему уцелевшему от застройки ландшафту рубежа обороны Москвы под городом Звенигородом.
"Хорошо, пожалуйста", - ответил Путин в ходе заседания Совета по межнациональным отношениям.
Тишков отметил, что в России официально существует три поля ратной славы: Куликово, Бородинское и Прохоровское. Однако единственный сохранившийся до наших дней участок рубежа обороны Москвы, где впервые произошел перелом в ходе Второй мировой войны, так и не получил охранного статуса.