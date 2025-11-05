Путин поинтересовался у Краснова, как идет процесс вступления в должность

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поинтересовался у Игоря Краснова, как у него идет процесс вступления в должность председателя Верховного суда.
Краснов был утвержден в должности председателя Верховного суда России Советом Федерации в сентябре этого года.
"Как у вас идет период вхождения в новую должность?" - спросил глава государства Краснова во время их встречи.
Тот в свою очередь поблагодарил президента от лица судейского сообщества за поддержку инициативы создания профессионального праздника - Дня работника суда, а также рассказал о планах деятельности Верховного суда.
День работника суда отмечается 5 ноября, в этом году его празднуют в России впервые. Профессиональный праздник был учрежден правительством в конце октября. Отмечалось, что инициатива установления праздничной даты ранее была поддержана Путиным, к которому обратился председатель Верховного суда Краснов.
