Путин поинтересовался у Краснова, как идет процесс вступления в должность

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поинтересовался у Игоря Краснова, как у него идет процесс вступления в должность председателя Верховного суда.

"Как у вас идет период вхождения в новую должность?" - спросил глава государства Краснова во время их встречи.

Тот в свою очередь поблагодарил президента от лица судейского сообщества за поддержку инициативы создания профессионального праздника - Дня работника суда, а также рассказал о планах деятельности Верховного суда.