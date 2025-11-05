Рейтинг@Mail.ru
17:19 05.11.2025
Пасечник по поручению Путина передал награды 14 жителям ЛНР

ЛУГАНСК, 5 ноя - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник передал по поручению президента РФ Владимира Путина государственные награды 14 жителям республики, внесшим вклад в развитие региона и всей России.
"По поручению лидера нашего государства Владимира Владимировича Путина с особой гордостью передал заслуженные награды землякам. Благодарностями президента отмечены 14 жителей Луганщины", - написал Пасечник в своем Telegram-канале.
По его словам, наградами удостоились граждане, которые своим тяжелым трудом внесли большой вклад в развитие региона и всей России, и всех этих людей, от врачей до волонтеров, объединяет высокий профессионализм и любовь к Родине.
"И эти награды – не просто признание многочисленных заслуг, а искренняя благодарность за добрые, отзывчивые сердца и преданное служение соотечественникам", - добавил глава республики.
Путин наградил разработчиков "Посейдона" и "Буревестника"
4 ноября, 21:36
 
РоссияЛуганская Народная РеспубликаЛеонид ПасечникВладимир Путин
 
 
Заголовок открываемого материала