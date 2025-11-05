Пасечник по поручению Путина передал награды 14 жителям ЛНР

ЛУГАНСК, 5 ноя - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник передал по поручению президента РФ Владимира Путина государственные награды 14 жителям республики, внесшим вклад в развитие региона и всей России.

"И эти награды – не просто признание многочисленных заслуг, а искренняя благодарность за добрые, отзывчивые сердца и преданное служение соотечественникам", - добавил глава республики.