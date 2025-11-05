https://ria.ru/20251105/putin-2053018406.html
Пасечник по поручению Путина передал награды 14 жителям ЛНР
Пасечник по поручению Путина передал награды 14 жителям ЛНР - РИА Новости, 05.11.2025
Пасечник по поручению Путина передал награды 14 жителям ЛНР
Глава ЛНР Леонид Пасечник передал по поручению президента РФ Владимира Путина государственные награды 14 жителям республики, внесшим вклад в развитие региона и... РИА Новости, 05.11.2025
россия
луганская народная республика
леонид пасечник
владимир путин
россия
луганская народная республика
россия, луганская народная республика, леонид пасечник, владимир путин
Россия, Луганская Народная Республика, Леонид Пасечник, Владимир Путин
