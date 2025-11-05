https://ria.ru/20251105/putin-2053011179.html
Путин предложил обсудить тему транспорта на совещании с членами Совбеза
Президент России Владимир Путин предложил обсудить тему транспортной безопасности на совещании с постоянными членами Совета безопасности. РИА Новости, 05.11.2025
