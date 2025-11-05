Рейтинг@Mail.ru
Российский посол рассказал о подготовке визита Путина в Индию - РИА Новости, 05.11.2025
11:59 05.11.2025
https://ria.ru/20251105/putin-2052933069.html
Российский посол рассказал о подготовке визита Путина в Индию
Российский посол рассказал о подготовке визита Путина в Индию
Российский посол рассказал о подготовке визита Путина в Индию
Россия и Индия активно готовят декабрьский визит президента РФ Владимира Путина в страну и приуроченные к этому событию договоренности по широкому кругу... РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T11:59:00+03:00
2025-11-05T11:59:00+03:00
россия
индия
нью-дели
владимир путин
денис алипов
юрий ушаков
в мире
https://ria.ru/20251025/indiya-2050528468.html
россия
индия
нью-дели
россия, индия, нью-дели, владимир путин, денис алипов, юрий ушаков, в мире
Россия, Индия, Нью-Дели, Владимир Путин, Денис Алипов, Юрий Ушаков, В мире
Российский посол рассказал о подготовке визита Путина в Индию

Посол Алипов: Россия и Индия активно готовят визит Путина в Нью-Дели

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Россия и Индия активно готовят декабрьский визит президента РФ Владимира Путина в страну и приуроченные к этому событию договоренности по широкому кругу вопросов, рассказал российский посол в стране Денис Алипов.
"Предстоящий в декабре визит президента России, конечно, станет центральным событием в череде мероприятий в этот особенный год. Обе стороны готовятся к нему самым активным образом. Намечена широкая повестка дня, насыщенная программа. И готовится солидный пакет договоренностей по самому широкому спектру", - сказал он в интервью каналу "Россия 24".
Помощник президента России Юрий Ушаков 29 августа сообщил, что Путин планирует посетить Индию в декабре. Индийский премьер Нарендра Моди 25 сентября подтвердил, что с нетерпением ждет российского лидера на саммите в Нью-Дели.
