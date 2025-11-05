Российский посол рассказал о подготовке визита Путина в Индию

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Россия и Индия активно готовят декабрьский визит президента РФ Владимира Путина в страну и приуроченные к этому событию договоренности по широкому кругу вопросов, рассказал российский посол в стране Денис Алипов.
"Предстоящий в декабре визит президента России, конечно, станет центральным событием в череде мероприятий в этот особенный год. Обе стороны готовятся к нему самым активным образом. Намечена широкая повестка дня, насыщенная программа. И готовится солидный пакет договоренностей по самому широкому спектру", - сказал он в интервью каналу "Россия 24".
Помощник президента России Юрий Ушаков 29 августа сообщил, что Путин планирует посетить Индию в декабре. Индийский премьер Нарендра Моди 25 сентября подтвердил, что с нетерпением ждет российского лидера на саммите в Нью-Дели.