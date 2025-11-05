Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге задержали мужчину, распылившего газ из баллончика в магазине - РИА Новости, 05.11.2025
11:20 05.11.2025
В Петербурге задержали мужчину, распылившего газ из баллончика в магазине
В Петербурге задержали мужчину, распылившего газ из баллончика в магазине - РИА Новости, 05.11.2025
В Петербурге задержали мужчину, распылившего газ из баллончика в магазине
Полиция Санкт-Петербурга задержала местного жителя, который подозревается в том, что распылил газ из перцового баллончика в магазине на Невском проспекте,... РИА Новости, 05.11.2025
2025
происшествия, санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Санкт-Петербург, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Петербурге задержали мужчину, распылившего газ из баллончика в магазине

В Петербурге задержали мужчину за распыление перцового баллончика в магазине

© Sputnik / Табылды Кадырбеков | Перейти в медиабанкНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в медиабанк
Наручники. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноя – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала местного жителя, который подозревается в том, что распылил газ из перцового баллончика в магазине на Невском проспекте, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как отмечается, во вторник вечером в полицию Центрального района обратилась продавец магазина, расположенного в доме №134 на Невском проспекте. Как сообщила заявительница, неизвестный "в ходе конфликта" распылил содержимое перцового баллончика в торговом зале магазина и скрылся.
"В этот же день в 23.20 в ходе патрулирования нарядом спецполка полиции у дома 136 по Невскому проспекту 37-летний подозреваемый в дебоше был задержан и доставлен в отдел полиции", – говорится в сообщении.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, добавили в ГУМВД.
ПроисшествияСанкт-ПетербургМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
