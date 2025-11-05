https://ria.ru/20251105/peterburg-2052925376.html
В Петербурге задержали мужчину, распылившего газ из баллончика в магазине
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноя – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала местного жителя, который подозревается в том, что распылил газ из перцового баллончика в магазине на Невском проспекте, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как отмечается, во вторник вечером в полицию Центрального района обратилась продавец магазина, расположенного в доме №134 на Невском проспекте. Как сообщила заявительница, неизвестный "в ходе конфликта" распылил содержимое перцового баллончика в торговом зале магазина и скрылся.
"В этот же день в 23.20 в ходе патрулирования нарядом спецполка полиции у дома 136 по Невскому проспекту 37-летний подозреваемый в дебоше был задержан и доставлен в отдел полиции", – говорится в сообщении.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, добавили в ГУМВД.