В Петербурге задержали мужчину, распылившего газ из баллончика в магазине

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноя – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала местного жителя, который подозревается в том, что распылил газ из перцового баллончика в магазине на Невском проспекте, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

Как отмечается, во вторник вечером в полицию Центрального района обратилась продавец магазина, расположенного в доме №134 на Невском проспекте. Как сообщила заявительница, неизвестный "в ходе конфликта" распылил содержимое перцового баллончика в торговом зале магазина и скрылся.

"В этот же день в 23.20 в ходе патрулирования нарядом спецполка полиции у дома 136 по Невскому проспекту 37-летний подозреваемый в дебоше был задержан и доставлен в отдел полиции", – говорится в сообщении.