В Петербурге водитель прыгнул в Неву, спасаясь от погони ГИБДД
В Петербурге водитель прыгнул в Неву, спасаясь от погони ГИБДД - РИА Новости, 05.11.2025
В Петербурге водитель прыгнул в Неву, спасаясь от погони ГИБДД
Водитель Porsche Cayenne, спасаясь от преследования ГИБДД, выскочил из автомобиля, где также находились его жена и дети, и прыгнул в Неву на Свердловской... РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T10:24:00+03:00
2025-11-05T10:24:00+03:00
2025-11-05T10:24:00+03:00
происшествия
нева (река)
санкт-петербург
гибдд мвд рф
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
нева (река)
санкт-петербург
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноя – РИА Новости. Водитель Porsche Cayenne, спасаясь от преследования ГИБДД, выскочил из автомобиля, где также находились его жена и дети, и прыгнул в Неву на Свердловской набережной в Санкт-Петербурге, мужчина передан медикам, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как отмечается, во вторник вечером в районе Чугунной улицы, 7 экипаж ДПС остановил для проверки Porsche Cayenne, где помимо 39-летнего водителя находились его жена и двое маленьких детей. Поскольку после требования предъявить права мужчина попытался скрыться, автомобиль пришлось преследовать.
"У дома 1 по Кондратьевскому проспекту беглец остановился, выбежал из автомобиля, побежал на Свердловскую набережную, после чего прыгнул в Неву
. Сотрудники ДПС, используя автомобильный трос, достали беглеца и передали его медикам с переохлаждением", – рассказали в полиции.
Уточняется, что пассажиры Porsche Cayenne не пострадали.
Как установили правоохранители, водитель иномарки пытался скрыться, поскольку ранее был лишен прав.