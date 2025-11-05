Рейтинг@Mail.ru
Хищник высокого ранга. Тюменские ученые открыли новый микроорганизм - РИА Новости, 05.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
07:00 05.11.2025
https://ria.ru/20251105/nauka-2051874198.html
Хищник высокого ранга. Тюменские ученые открыли новый микроорганизм
Хищник высокого ранга. Тюменские ученые открыли новый микроорганизм - РИА Новости, 05.11.2025
Хищник высокого ранга. Тюменские ученые открыли новый микроорганизм
Во время исследования посевов картофеля в сельскохозяйственных почвах Казахстана ученые ТюмГУ обнаружили уникальный микроорганизм, оказавшийся новым для науки... РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T07:00:00+03:00
2025-11-05T07:00:00+03:00
наука
наука
университетская наука
снг
казахстан
россия
тюменский государственный университет
тюмень
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1e/2051873712_0:512:2730:2048_1920x0_80_0_0_744f9249cebaa47a9e2579b00fc582ab.jpg
https://ria.ru/20250825/nauka-2037014439.html
https://ria.ru/20251027/nauka-2050343141.html
казахстан
россия
тюмень
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1e/2051873712_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_8606583db9e1b1055116baa741409b65.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
наука, университетская наука, снг, казахстан, россия, тюменский государственный университет, тюмень, продовольственная безопасность
Наука, Наука, Университетская наука, СНГ, Казахстан, Россия, Тюменский государственный университет, Тюмень, Продовольственная безопасность

Хищник высокого ранга. Тюменские ученые открыли новый микроорганизм

© Фото : пресс-служба ТюмГУМладший научный сотрудник лаборатории AquaBioSafe ТюмГУ Артем Беляев
Младший научный сотрудник лаборатории AquaBioSafe ТюмГУ Артем Беляев - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© Фото : пресс-служба ТюмГУ
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Во время исследования посевов картофеля в сельскохозяйственных почвах Казахстана ученые ТюмГУ обнаружили уникальный микроорганизм, оказавшийся новым для науки видом хищных простейших типа Rhodelphidia. Ранее описанные виды родельфид были выделены только в морских и пресноводных местах обитания. Исследование опубликовано в PeerJ Life and Environment.
Родельфиды — микроскопические хищные протисты — ближайшие родственники наземных растений и водорослей. В отдельную группу их впервые определили лишь в 2019 году. "Мы нашли и описали первого такого хищника именно в почве, а не в воде; назвали новый вид Rhodelphis ("брат" красных водорослей) edaphicus (почвенный). Он быстро поедает другие одноклеточные организмы", — сообщил младший научный сотрудник лаборатории AquaBioSafe ТюмГУ Артем Беляев, подчеркнув, что речь идет о своеобразном одноклеточном хищном растении.
Полив помидоров - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
Ученые объяснили, как бациллы могут улучшать почву
25 августа, 09:00
«
"Хотя этот организм — факультативный хищник, потребляющий широкий спектр жертв, он не является патогеном, встречается в низких концентрациях и не представляет угрозы людям или сельскому хозяйству", — заверил ученый.
При этом он пояснил, что родельфиды широко распространены в природе: как показывают данные ДНК-анализа, похожие представители этой группы повсеместно обитают в Мировом океане.
"Это хищники высокого ранга в микробных пищевых сетях", — добавил он, предположив, что новая культура, вероятно, может служить гипотетической моделью для разработки биологической защиты от почвенных патогенов у разных сельскохозяйственных культур и их сортов. В связи с этим ученый напомнил о некоторых похожих научных подходах, касающихся одноклеточных эукариот, которых уже тестируют для контроля "цветений" цианобактерий в водоемах, когда вода становится токсичной, гибнет рыба, закрываются пляжи и пр.
"Хищные протисты регулируют микробные сообщества в почве, влияют на круговорот питательных веществ и могут способствовать здоровью почв и росту растений за счет поедания прокариотических и эукариотических патогенных организмов", — пояснил он, добавив, что для ученых важно поддерживать этот организм в коллекции клональных (чистых) культур протистов, поскольку в дальнейшем это послужит основой для разработки подходов биологического контроля за почвой.
Семена тика - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Ученые нашли новый способ очистки воды с помощью семян тика
27 октября, 09:00
Как сообщили в ТюмГУ, для этой работы в рамках масштабного проекта "Эмерджентные биологические угрозы для сельского хозяйства России и стран СНГ в условиях глобальных изменений" тюменские ученые применили разные подходы, включая культивирование, световую микроскопию, 18S рРНК-метабаркодинг и биоинформатическую обработку.
"Мы секвенировали маркерный участок ДНК, который позволяет достаточно точно определить положение нового таксона на эволюционном древе", — рассказал Артем Беляев, добавив, что в процессе этой работы была дополнена существующая мировая база данных ближайших родственников родельфид.
 
НаукаНаукаУниверситетская наукаСНГКазахстанРоссияТюменский государственный университетТюменьПродовольственная безопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала