Хищник высокого ранга. Тюменские ученые открыли новый микроорганизм

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Во время исследования посевов картофеля в сельскохозяйственных почвах Казахстана ученые Во время исследования посевов картофеля в сельскохозяйственных почвах Казахстана ученые ТюмГУ обнаружили уникальный микроорганизм, оказавшийся новым для науки видом хищных простейших типа Rhodelphidia. Ранее описанные виды родельфид были выделены только в морских и пресноводных местах обитания. Исследование опубликовано в PeerJ Life and Environment.

Родельфиды — микроскопические хищные протисты — ближайшие родственники наземных растений и водорослей. В отдельную группу их впервые определили лишь в 2019 году. "Мы нашли и описали первого такого хищника именно в почве, а не в воде; назвали новый вид Rhodelphis ("брат" красных водорослей) edaphicus (почвенный). Он быстро поедает другие одноклеточные организмы", — сообщил младший научный сотрудник лаборатории AquaBioSafe ТюмГУ Артем Беляев, подчеркнув, что речь идет о своеобразном одноклеточном хищном растении.

« "Хотя этот организм — факультативный хищник, потребляющий широкий спектр жертв, он не является патогеном, встречается в низких концентрациях и не представляет угрозы людям или сельскому хозяйству", — заверил ученый.

При этом он пояснил, что родельфиды широко распространены в природе: как показывают данные ДНК-анализа, похожие представители этой группы повсеместно обитают в Мировом океане.

"Это хищники высокого ранга в микробных пищевых сетях", — добавил он, предположив, что новая культура, вероятно, может служить гипотетической моделью для разработки биологической защиты от почвенных патогенов у разных сельскохозяйственных культур и их сортов. В связи с этим ученый напомнил о некоторых похожих научных подходах, касающихся одноклеточных эукариот, которых уже тестируют для контроля "цветений" цианобактерий в водоемах, когда вода становится токсичной, гибнет рыба, закрываются пляжи и пр.

"Хищные протисты регулируют микробные сообщества в почве, влияют на круговорот питательных веществ и могут способствовать здоровью почв и росту растений за счет поедания прокариотических и эукариотических патогенных организмов", — пояснил он, добавив, что для ученых важно поддерживать этот организм в коллекции клональных (чистых) культур протистов, поскольку в дальнейшем это послужит основой для разработки подходов биологического контроля за почвой.

Как сообщили в ТюмГУ, для этой работы в рамках масштабного проекта "Эмерджентные биологические угрозы для сельского хозяйства России и стран СНГ в условиях глобальных изменений" тюменские ученые применили разные подходы, включая культивирование, световую микроскопию, 18S рРНК-метабаркодинг и биоинформатическую обработку.