Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест блогера Камнева
Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест блогера Камнева - РИА Новости, 05.11.2025
Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест блогера Камнева
Мосгорсуд в среду рассмотрит жалобу на арест блогера Николая Камнева по делу о хищении у Агентства по ТВ и радио Петербурга более 37 миллионов рублей, сообщили... РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T08:48:00+03:00
2025-11-05T08:48:00+03:00
2025-11-05T08:48:00+03:00
санкт-петербург
москва
Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест блогера Камнева
Суд рассмотрит жалобу Камнева на арест по делу о хищении 37 млн рублей
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Мосгорсуд в среду рассмотрит жалобу на арест блогера Николая Камнева по делу о хищении у Агентства по ТВ и радио Петербурга более 37 миллионов рублей, сообщили в суде.
Судебное заседание назначено на 11.30 мск.
Басманный суд Москвы
10 октября отправил Камнева в СИЗО по делу об особо крупной растрате и отмывании денежных средств. В ходе заседания он заявил, что также работает в отделе по связям с общественностью в компании "Газпром
- газомоторное топливо".
Ранее суд избрал меру пресечения другим фигурантам этого дела - запрет определенных действий для депутата заксобрания Санкт-Петербурга Александра Малькевича
и бывшего гендиректора телеканала "Санкт-Петербург" Бориса Петрова, домашний арест для главы "Фонда культуры, семьи и детства" Санкт-Петербурга Сергея Кожокара, арест для главы Центра управления регионом (ЦУР) Санкт-Петербурга Елены Никитиной и заместителя гендиректора телеканала "Санкт-Петербург" по экономике и финансам Сергея Сырова.
Как сообщили ранее в СК
, они обвиняются в хищении более 37 миллионов рублей из средств Городского агентства по телевидению и радиовещанию Санкт-Петербурга.
По данным следствия, в 2020-2021 годах руководством агентства, финансируемого за счет бюджета Петербурга, с представителем частного фонда заключены договоры об информационном сопровождении организации в интернете.
Предусмотренные договорами публикации в интересах агентства представитель фонда решил не делать, а представить для оплаты фиктивные документы о якобы выполненных обязательствах в полном объеме. Руководство агентства, зная, что фондом работы не выполнены, а представленные документы содержат ложные сведения, подписали их и перечислили денежные средства фонду в сумме 37,2 миллиона рублей, отметили в СК.