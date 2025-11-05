Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест блогера Камнева

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Мосгорсуд в среду рассмотрит жалобу на арест блогера Николая Камнева по делу о хищении у Агентства по ТВ и радио Петербурга более 37 миллионов рублей, сообщили в суде.

Судебное заседание назначено на 11.30 мск.

Басманный суд Москвы 10 октября отправил Камнева в СИЗО по делу об особо крупной растрате и отмывании денежных средств. В ходе заседания он заявил, что также работает в отделе по связям с общественностью в компании " Газпром - газомоторное топливо".

Ранее суд избрал меру пресечения другим фигурантам этого дела - запрет определенных действий для депутата заксобрания Санкт-Петербурга Александра Малькевича и бывшего гендиректора телеканала "Санкт-Петербург" Бориса Петрова, домашний арест для главы "Фонда культуры, семьи и детства" Санкт-Петербурга Сергея Кожокара, арест для главы Центра управления регионом (ЦУР) Санкт-Петербурга Елены Никитиной и заместителя гендиректора телеканала "Санкт-Петербург" по экономике и финансам Сергея Сырова.

Как сообщили ранее в СК , они обвиняются в хищении более 37 миллионов рублей из средств Городского агентства по телевидению и радиовещанию Санкт-Петербурга.

По данным следствия, в 2020-2021 годах руководством агентства, финансируемого за счет бюджета Петербурга, с представителем частного фонда заключены договоры об информационном сопровождении организации в интернете.