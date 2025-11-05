Рейтинг@Mail.ru
Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест блогера Камнева - РИА Новости, 05.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:48 05.11.2025
https://ria.ru/20251105/mosgorsud-2052891986.html
Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест блогера Камнева
Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест блогера Камнева - РИА Новости, 05.11.2025
Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест блогера Камнева
Мосгорсуд в среду рассмотрит жалобу на арест блогера Николая Камнева по делу о хищении у Агентства по ТВ и радио Петербурга более 37 миллионов рублей, сообщили... РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T08:48:00+03:00
2025-11-05T08:48:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
москва
александр малькевич
следственный комитет россии (ск рф)
московский городской суд
газпром
https://cdnn21.img.ria.ru/images/136203/93/1362039338_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_227df852735afbf6072bf91705c79753.jpg
https://ria.ru/20251103/miller-2052627384.html
https://ria.ru/20251101/sud-2052324245.html
санкт-петербург
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/136203/93/1362039338_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_5f9b2ab569e8aac424140c4531045e9a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, санкт-петербург, москва, александр малькевич, следственный комитет россии (ск рф), московский городской суд, газпром
Происшествия, Санкт-Петербург, Москва, Александр Малькевич, Следственный комитет России (СК РФ), Московский городской суд, Газпром
Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест блогера Камнева

Суд рассмотрит жалобу Камнева на арест по делу о хищении 37 млн рублей

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание московского городского суда
Здание московского городского суда - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Здание московского городского суда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Мосгорсуд в среду рассмотрит жалобу на арест блогера Николая Камнева по делу о хищении у Агентства по ТВ и радио Петербурга более 37 миллионов рублей, сообщили в суде.
Судебное заседание назначено на 11.30 мск.
Лиза Миллер - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Суд признал блогера Лизу Миллер банкротом
3 ноября, 13:54
Басманный суд Москвы 10 октября отправил Камнева в СИЗО по делу об особо крупной растрате и отмывании денежных средств. В ходе заседания он заявил, что также работает в отделе по связям с общественностью в компании "Газпром - газомоторное топливо".
Ранее суд избрал меру пресечения другим фигурантам этого дела - запрет определенных действий для депутата заксобрания Санкт-Петербурга Александра Малькевича и бывшего гендиректора телеканала "Санкт-Петербург" Бориса Петрова, домашний арест для главы "Фонда культуры, семьи и детства" Санкт-Петербурга Сергея Кожокара, арест для главы Центра управления регионом (ЦУР) Санкт-Петербурга Елены Никитиной и заместителя гендиректора телеканала "Санкт-Петербург" по экономике и финансам Сергея Сырова.
Как сообщили ранее в СК, они обвиняются в хищении более 37 миллионов рублей из средств Городского агентства по телевидению и радиовещанию Санкт-Петербурга.
По данным следствия, в 2020-2021 годах руководством агентства, финансируемого за счет бюджета Петербурга, с представителем частного фонда заключены договоры об информационном сопровождении организации в интернете.
Предусмотренные договорами публикации в интересах агентства представитель фонда решил не делать, а представить для оплаты фиктивные документы о якобы выполненных обязательствах в полном объеме. Руководство агентства, зная, что фондом работы не выполнены, а представленные документы содержат ложные сведения, подписали их и перечислили денежные средства фонду в сумме 37,2 миллиона рублей, отметили в СК.
Максим Кац* - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Второе уголовное дело блогера Каца* передали мировому судье
1 ноября, 14:53
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургМоскваАлександр МалькевичСледственный комитет России (СК РФ)Московский городской судГазпром
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала