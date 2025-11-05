Экс-глава банка БКФ попросила о рассрочке уплаты штрафа

РЯЗАНЬ, 5 ноя - РИА Новости. Бывший председатель совета директоров банка БКФ Ольга Миримская попросила о рассрочке уплаты штрафа в 400 миллионов рублей, принимать решение будет суд в Калужской области, где она отбывает наказание, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона Ивановской области.
Уточняется, что материалы рассматривал Кинешемский городской суд Ивановской области, который "принял решение о передаче материалов дела по подсудности в связи с поступившей в суд информацией о направлении осужденной для отбытия наказания в исправительную колонию Калужской области".
В какой именно суд переданы материалы, в сообщении не уточняется.
Измайловский суд столицы 10 декабря прошлого года приговорил Миримскую к 19 годам колонии со штрафом в 400 миллионов рублей. Она была признана виновной в даче взяток автомобилями следователю Юрию Носову, а также в трех эпизодах покушения на дачу взятки судьям Пресненского суда Москвы и Девятого апелляционного арбитражного суда, общая сумма которых вместе с двумя автомобилями насчитывает 1,8 миллиона долларов. Свою вину банкирша не признала.
Бывшему следователю Юрию Носову суд назначил за получение взятки 11 лет колонии строгого режима со штрафом свыше 55 миллионов рублей. Также после выхода на свободу ему будет запрещено занимать должности в правоохранительных органах в течение 10 лет.
Адвокат рассказал об аферисте, предложившем "вызволить" главу БКФ Миримскую
25 марта 2022, 11:46
Приговор был обжалован в апелляции, но Мосгорсуд оставил его без изменения. На приговор подана кассационная жалоба.
ЦБ РФ с 15 ноября 2024 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у БКФ (Банк корпоративного финансирования), занимавшего 230-е место в банковской системе РФ по величине активов. Регулятор отмечал низкое качество активов и хроническую убыточность банка, а также его вовлеченность в подозрительные операции клиентов, в основном по выводу средств за рубеж. Вскоре Арбитражный суд Москвы ввел в отношении банка процедуру принудительной ликвидации.
Миримская является основателем компании "Русский продукт" – крупного производителя продуктов (овсяные каши "Геркулес", кисели, компоты, суповые смеси и так далее). В 2015 году Forbes поставил ее на 22-е место в списке богатейших женщин России с состоянием в 100 миллионов долларов.
Суд рассмотрит жалобу на штраф замглавы "Ельцин Центра"
19 сентября, 15:14