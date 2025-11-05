Рейтинг@Mail.ru
Марочко рассказал о попытках ВСУ избежать окружения Северска - РИА Новости, 05.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:44 05.11.2025
Марочко рассказал о попытках ВСУ избежать окружения Северска
Марочко рассказал о попытках ВСУ избежать окружения Северска - РИА Новости, 05.11.2025
Марочко рассказал о попытках ВСУ избежать окружения Северска
ВСУ несут значительные потери, пытаясь избежать окружения Северска российскими войсками, заявил военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 05.11.2025
Марочко рассказал о попытках ВСУ избежать окружения Северска

Марочко: ВСУ несут значительные потери, пытаясь избежать окружения Северска

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие. Архивное фото
ЛУГАНСК, 5 ноя - РИА Новости. ВСУ несут значительные потери, пытаясь избежать окружения Северска российскими войсками, заявил военный эксперт Андрей Марочко.
"Пытаются (контратаковать – ред.). Но эти попытки оборачиваются только необоснованными потерями", - сказал Марочко в прямом эфире в соцсети "ВКонтакте", отвечая на вопрос РИА Новости о ситуации на северском участке фронта.
Бойцы ВС РФ - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Военный эксперт рассказал о ситуации под Северском
Вчера, 14:50
Он уточнил, что данная ситуация для ВСУ прежде всего связана с преобладанием ВС РФ в воздухе и более выгодным стратегическом положением российских войск.
"Все атаки (ВСУ – ред.) проходят сейчас в районе Дроновки и Звановки (северский участок – ред.). То есть пытаются боевики бить по флангам, пытаясь не допустить окружения Северска. Как раз эти действия приводят к безвозвратным и санитарным потерям", - отметил Марочко.
В конце октября офицер одного из подразделений группировки войск "Южная" рассказал РИА Новости, что ВС РФ ведут наступление, оказывая серьезное давление на подразделения ВСУ под Северском.
Глава ДНР Денис Пушилин сообщил 2 ноября, что Вооруженные силы РФ продвигаются в районе Северска.
Минобороны РФ в среду проинформировало, что подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка, Северск, Дружковка и Федоровка в ДНР.
Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
ВС России продвигаются в районе Северска, заявил Пушилин
2 ноября, 21:12
 
Специальная военная операция на УкраинеСеверскРоссияДонецкая Народная РеспубликаАндрей МарочкоДенис ПушилинВооруженные силы Украины
 
 
