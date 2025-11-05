Рейтинг@Mail.ru
Жители Северска ждут прихода российских войск, рассказал военный эксперт - РИА Новости, 05.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:47 05.11.2025
https://ria.ru/20251105/marochko-2052975032.html
Жители Северска ждут прихода российских войск, рассказал военный эксперт
Жители Северска ждут прихода российских войск, рассказал военный эксперт - РИА Новости, 05.11.2025
Жители Северска ждут прихода российских войск, рассказал военный эксперт
Мирные жители, которые остаются в Северске в ДНР, ждут прихода российских войск, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T14:47:00+03:00
2025-11-05T14:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
северск
донецкая народная республика
андрей марочко
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150648/28/1506482813_0:0:5184:2916_1920x0_80_0_0_83b17f63346e00364f431dcba5bc99d1.jpg
https://ria.ru/20240821/donbass-1967465472.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
северск
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150648/28/1506482813_576:0:5184:3456_1920x0_80_0_0_f538fe047d49057182999a278fe82d45.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
северск, донецкая народная республика, андрей марочко, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Северск, Донецкая Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ
Жители Северска ждут прихода российских войск, рассказал военный эксперт

Марочко: жители Северска в ДНР ждут прихода российских войск

© РИА НовостиОфициальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко
Официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© РИА Новости
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЛУГАНСК, 5 ноя - РИА Новости. Мирные жители, которые остаются в Северске в ДНР, ждут прихода российских войск, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
"По той информации, которая у меня есть, там еще остаются мирные граждане", - сказал Марочко в прямом эфире в соцсети "ВКонтакте", отвечая на вопрос РИА Новости о ситуации на северском участке фронта.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
Военный эксперт рассказал о ситуации в районе Северска в ДНР
21 августа 2024, 08:10
По его словам, город значительно разрушен.
"Там остались именно те жители, которые ждут прихода российских войск", - добавил он.
В конце октября офицер одного из подразделений группировки войск "Южная" рассказал РИА Новости, что ВС РФ ведут наступление, оказывая серьезное давление на подразделения ВСУ под Северском.
Глава ДНР Денис Пушилин сообщил 2 ноября, что Вооруженные силы РФ продвигаются в районе Северска.
Минобороны РФ в среду проинформировало, что подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка, Северск, Дружковка и Федоровка в ДНР.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСеверскДонецкая Народная РеспубликаАндрей МарочкоВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала