Жители Северска ждут прихода российских войск, рассказал военный эксперт

ЛУГАНСК, 5 ноя - РИА Новости. Мирные жители, которые остаются в Северске в ДНР, ждут прихода российских войск, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, город значительно разрушен.

"Там остались именно те жители, которые ждут прихода российских войск", - добавил он.