Площадки стартового комплекса "Ангара" отключили от электричества за долги

БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 ноя – РИА Новости. Площадки стартового комплекса "Ангара" на космодроме "Восточный" в Амурской области обесточили за долги, сообщает пресс-служба "Дальневосточной энергетической компании" (ДЭК).

"Дальневосточная энергетическая компания из-за долга за потреблённые ресурсы, который на сегодняшний день более 51 миллиона рублей, ограничила поставку электроэнергии на объекты ООО "ПСО "Казань" — генерального подрядчика строительства второй очереди космодрома "Восточный", — говорится в сообщении.

Пресс-служба сообщает, что энергокомпания пошла на встречу генподрядчику. В частности, в марте она воздержалась от отключения электроэнергии, получив заверения о закрытии задолженности, которая тогда составляла около 24 миллионов рублей .

В начале октября ДЭК получила новые обещания, что долг в размере 23,1 миллиона рублей погасят до 20 октября, однако этого так и не произошло, отметили в компании.