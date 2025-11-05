https://ria.ru/20251105/kosmos-2052883633.html
Площадки стартового комплекса "Ангара" отключили от электричества за долги
Площадки стартового комплекса "Ангара" отключили от электричества за долги - РИА Новости, 05.11.2025
Площадки стартового комплекса "Ангара" отключили от электричества за долги
Площадки стартового комплекса "Ангара" на космодроме "Восточный" в Амурской области обесточили за долги, сообщает пресс-служба "Дальневосточной энергетической... РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T06:53:00+03:00
2025-11-05T06:53:00+03:00
2025-11-05T09:00:00+03:00
происшествия
амурская область
дальневосточная энергетическая компания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/136265/88/1362658858_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_74eb87f651aba0f04882898b20767417.jpg
https://realty.ria.ru/20251009/sud-2047225693.html
https://realty.ria.ru/20240604/kosmodrom-1950455536.html
амурская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/136265/88/1362658858_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_222fa8f35c7c8540b2e2921c4b5028c4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, амурская область, дальневосточная энергетическая компания
Происшествия, Амурская область, Дальневосточная энергетическая компания
Площадки стартового комплекса "Ангара" отключили от электричества за долги
ДЭК отключило электричество подрядчику стройки Восточного из-за долгов
БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 ноя – РИА Новости. Площадки стартового комплекса "Ангара" на космодроме "Восточный" в Амурской области обесточили за долги, сообщает пресс-служба "Дальневосточной энергетической компании" (ДЭК).
"Дальневосточная энергетическая компания из-за долга за потреблённые ресурсы, который на сегодняшний день более 51 миллиона рублей, ограничила поставку электроэнергии на объекты ООО "ПСО "Казань" — генерального подрядчика строительства второй очереди космодрома "Восточный", — говорится в сообщении.
Пресс-служба сообщает, что энергокомпания пошла на встречу генподрядчику. В частности, в марте она воздержалась от отключения электроэнергии, получив заверения о закрытии задолженности, которая тогда составляла около 24 миллионов рублей.
В начале октября ДЭК получила новые обещания, что долг в размере 23,1 миллиона рублей погасят до 20 октября, однако этого так и не произошло, отметили в компании.
По этой причине, энергокомпания намерена обратиться в суд с требованием признать ООО "ПСО "Казань" банкротом.