Китай приостановит действие дополнительной пошлины на товары из США

"Дополнительная таможенная пошлина в размере 24 процентов на товары из США будет приостановлена на один год, при этом дополнительная пошлина в размере десяти процентов на товары из США сохранится", — говорится в заявлении ведомства.

Китай и США фактически находятся в состоянии торговой войны. Она разгорелась после того, как в феврале американский президент ввел пошлину в десять процентов против импорта всех китайских товаров. В марте ее повысили до 20 процентов, а после нескольких взаимных шагов она достигла 145. Ставка для американских поставщиков в Китай при этом составила 125 процентов.