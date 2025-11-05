Рейтинг@Mail.ru
Китай приостановит действие дополнительной пошлины на товары из США
09:42 05.11.2025 (обновлено: 11:24 05.11.2025)
Китай приостановит действие дополнительной пошлины на товары из США
Китай приостановит действие дополнительной пошлины на товары из США - РИА Новости, 05.11.2025
Китай приостановит действие дополнительной пошлины на товары из США
Китай на год приостановит действие дополнительной пошлины на товары из США в соответствии с достигнутыми договоренностями, сообщает Министерство финансов КНР. РИА Новости, 05.11.2025
в мире, китай, сша, введение трампом пошлин на импорт, экономика, энергетика, нефть, санкции
В мире, Китай, США, Введение Трампом пошлин на импорт, Экономика, Энергетика, Нефть, Санкции, Санкции в отношении России, Пошлины, торговые пошлины
Китай приостановит действие дополнительной пошлины на товары из США

КНР с 10 ноября на год приостановит действие доппошлины в 24% на товары из США

© AP Photo / Noah BergerФлаги Китая и Гонконга на фоне контейнеров американской транспортной компании Matson
Флаги Китая и Гонконга на фоне контейнеров американской транспортной компании Matson - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© AP Photo / Noah Berger
Флаги Китая и Гонконга на фоне контейнеров американской транспортной компании Matson. Архивное фото
ПЕКИН, 5 ноя — РИА Новости. Китай на год приостановит действие дополнительной пошлины на товары из США в соответствии с достигнутыми договоренностями, сообщает Министерство финансов КНР.
"Дополнительная таможенная пошлина в размере 24 процентов на товары из США будет приостановлена на один год, при этом дополнительная пошлина в размере десяти процентов на товары из США сохранится", — говорится в заявлении ведомства.

Встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина на авиабазе Гимхэ в Пусане, Южная Корея - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Трамп объяснил снижение пошлин против Китая
30 октября, 08:39
В документе отмечается, что это поспособствует здоровому, стабильному и устойчивому развитию двусторонних торгово-экономических отношений и принесет пользу народам обеих стран.
Ранее Министерство коммерции КНР сообщало, что США по итогам переговоров с Китаем в Куала-Лумпуре решили отменить десятипроцентный "фентаниловый тариф" на китайские товары, а 24-процентный взаимный тариф будет приостановлен еще на год, Пекин также скорректирует ответные меры.
В прошлый четверг президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин провели встречу на южнокорейской авиабазе Кимхэ в Пусане. По ее итогам стороны достигли торгового соглашения, которое продлится год.

Экономические отношения Китая и США

Китай и США фактически находятся в состоянии торговой войны. Она разгорелась после того, как в феврале американский президент ввел пошлину в десять процентов против импорта всех китайских товаров. В марте ее повысили до 20 процентов, а после нескольких взаимных шагов она достигла 145. Ставка для американских поставщиков в Китай при этом составила 125 процентов.
Флаг Китайской Народной Республики - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Союзники США стали считать Китай более надежным партнером, пишет FT
28 октября, 10:19
В середине мая Китай и США договорились о взаимном снижении торговых пошлин до десяти процентов с 14 мая на 90 дней. В начале августа эту временную паузу продлили еще на три месяца.
После возвращения в Белый дом Трамп начал ужесточать торговую политику: ввел пошлины на импорт из Мексики и Канады, поднял их для Китая, объявил о тарифах на сталь, алюминий и автомобили. Кульминацией стало 2 апреля, когда Вашингтон установил взаимные пошлины на импорт. Базовая ставка составила десять процентов, но для 57 стран заработали повышенные тарифы. Через неделю весь этот процесс поставили на паузу, а США начали переговоры со многими государствами.
В середине июля глава Белого дома пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт товаров из России, а также вторичные пошлины в отношении стран, которые покупают у нее нефть, газ и другие энергоносители.

Россия много лет подряд остается крупным поставщиком нефти в Китай. По официальным данным, в 2023-м Пекин импортировал 107 миллионов тонн сырья, это на 24 процента больше, чем годом ранее. По итогам 2024-го Китай закупил 108,47 миллиона тонн нефти на 62,425 миллиарда долларов.

Представитель МИД КНР Го Цзякунь, комментируя эти угрозы, заявил, что Пекин примет разумные меры энергетической безопасности, исходя из своих национальных приоритетов. Дипломат подчеркнул, что Китай будет твердо отстаивать свой суверенитет, безопасность и интересы развития.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
В конгрессе объяснили, почему Трамп ввел пошлины против Индии
29 октября, 22:37
 
В миреКитайСШАВведение Трампом пошлин на импортЭкономикаЭнергетикаНефтьСанкцииСанкции в отношении РоссииПошлиныторговые пошлины
 
 
