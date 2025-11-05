Рейтинг@Mail.ru
Китай отменит пошлины на сельхозпродукцию из США - РИА Новости, 05.11.2025
09:21 05.11.2025
Китай отменит пошлины на сельхозпродукцию из США
2025-11-05T09:21:00+03:00
2025-11-05T09:21:00+03:00
экономика, китай, сша, вашингтон (штат), си цзиньпин, дональд трамп
Экономика, Китай, США, Вашингтон (штат), Си Цзиньпин, Дональд Трамп
© AP Photo / Andrew HarnikФлаги США и Китая
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© AP Photo / Andrew Harnik
Флаги США и Китая. Архивное фото
ПЕКИН, 5 ноя – РИА Новости. Китай с 10 ноября отменит введенные в марте этого года дополнительные пошлины в размере 10% и 15% на сельхозпродукцию из США, сообщило в среду министерство финансов КНР.
"С 13.01 (8.01 мск) 10 ноября 2025 прекращается реализация мер по взиманию дополнительных пошлин, предусмотренных в коммюнике Комитета по таможенным пошлинам Госсовета КНР "О введении дополнительных пошлин на некоторые товары, импортируемые из США" (коммюнике №2 от 2025 года)", - говорится в заявлении ведомства.
Флаг на автомобиле консульства США в Шанхае - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
США отменят "фентаниловый тариф" на товары из Китая
30 октября, 10:20
Указано, что Китай отменит соответствующие пошлины в рамках реализации консенсуса, достигнутого на торгово-экономических консультациях КНР и США.
Комитет по таможенным пошлинам Госсовета КНР в коммюнике №2 от 4 марта 2025 года сообщил, что в ответ на действия Вашингтона с 10 марта 2025 года начнут действовать дополнительные пошлины на некоторые импортируемые из США товары, в частности, пошлины в размере 15% на мясо курицы, пшеницу, кукурузу и хлопок, и в размере 10% - на сорго, соевые бобы, свинину, говядину, продукты водного промысла, фрукты, овощи и молочные продукты.
Глава КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп на прошлой неделе провели встречу на южнокорейской авиабазе Кимхэ в Пусане, по итогам которой стороны достигли торгового соглашения, которое продлится год. В частности, США снизили пошлины, наложенные на товары из Китая, до 47% с 57%, за счет уменьшения "фентаниловых" тарифов до 10% с 20%.
Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Пусане, Южная Корея - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Трамп понизил "фентаниловые" пошлины против Китая
Вчера, 03:02
 
