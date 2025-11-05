Капризов помог "Миннесоте" обыграть "Нэшвилл" в матче НХЛ

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. "Миннесота Уайлд" обыграла "Нэшвилл Предаторз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча прошла в Сент-Поле и завершилась победой "Уайлд" в овертайме со счетом 3:2 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 1:0). За "Миннесоту" отличились Кирилл Капризов (11-я минута), которому ассистировал Владимир Тарасенко, Зеев Буим (37) и Маркус Юханссон (64). В составе "Нэшвилла" шайбы забросили Мэттью Вуд (26) и Стивен Стэмкос (60), который спас "Предаторз" от поражения в основное время за 0,3 секунды до истечения третьего периода.
05 ноября 2025 • начало в 04:00
Закончен в OT
10:44 • Кирилл Капризов
36:01 • Zeev Buium
(Брок Фабер, Маркус Йоханссон)
63:38 • Маркус Йоханссон
(Кирилл Капризов, Брок Фабер)
25:16 • Matthew Wood
59:59 • Стивен Стэмкос
(Ник Бланкенбург)
Капризов также отдал передачу на Юханссона. На его счету стало 18 очков (8+10) в 14 матчах. У Тарасенко 9 очков (2+7) в 14 играх. Форвард "Нэшвилла" Федор Свечков результативными действиями не отметился.
"Миннесота" (13 очков) занимает седьмое место в турнирной таблице Центрального дивизиона, "Нэшвилл" (14) располагается на пятой позиции. В следующем матче "Миннесота" в гостях сыграет с "Каролиной Харрикейнз", а "Нэшвилл" примет "Филадельфию Флайерз". Обе игры пройдут в ночь на 7 ноября по московскому времени.
В другом матче "Бостон Брюинз" в гостях обыграл "Нью-Йорк Айлендерс" со счетом 4:3 Б (0:0, 2:2, 1:1, 0:0, 1:0). Форвард "Бостона" Марат Хуснутдинов на 56-й минуте заброшенной шайбой спас "Бостон" от поражения, а затем стал единственным игроком, реализовавшим послематчевый буллит. 23-летний россиянин был признан первой звездой матча. Вратарь "Айлендерс" Илья Сорокин отразил 24 броска из 27.
В параллельной встрече "Юта Маммот" на выезде в овертайме переиграла "Баффало Сэйбрз" - 2:1 (0:0, 0:0, 1:1, 1:0). Голевую передачу отдал российский защитник Михаил Сергачев. Его соотечественник Василий Подколзин, выступающий за "Эдмонтон Ойлерз", отметился голом в гостевой игре с "Даллас Старз". Победу в серии буллитов одержали хозяева - 4:3 (0:2, 1:0, 2:1, 0:0, 1:0).
