Рейтинг@Mail.ru
Капризов помог "Миннесоте" обыграть "Нэшвилл" в матче НХЛ - РИА Новости Спорт, 05.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
08:20 05.11.2025
https://ria.ru/20251105/khokkey-2052889194.html
Капризов помог "Миннесоте" обыграть "Нэшвилл" в матче НХЛ
Капризов помог "Миннесоте" обыграть "Нэшвилл" в матче НХЛ - РИА Новости Спорт, 05.11.2025
Капризов помог "Миннесоте" обыграть "Нэшвилл" в матче НХЛ
"Миннесота Уайлд" обыграла "Нэшвилл Предаторз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 05.11.2025
2025-11-05T08:20:00+03:00
2025-11-05T08:20:00+03:00
хоккей
спорт
федор свечков
марат хуснутдинов
кирилл капризов
владимир тарасенко
маркус юханссон
миннесота уайлд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776540319_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_3e658e4eff4631a10815f5414a45e836.jpg
/20251029/kaprizov-2051605870.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776540319_113:0:1024:683_1920x0_80_0_0_c5ce9fc19ee88c7b05784ca413f98da5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, федор свечков, марат хуснутдинов, кирилл капризов, владимир тарасенко, маркус юханссон, миннесота уайлд, нэшвилл предаторз, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Федор Свечков, Марат Хуснутдинов, Кирилл Капризов, Владимир Тарасенко, Маркус Юханссон, Миннесота Уайлд, Нэшвилл Предаторз, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Капризов помог "Миннесоте" обыграть "Нэшвилл" в матче НХЛ

Гол и передача Капризова принесли "Миннесоте" победу над "Нэшвиллом" в матче НХЛ

© Фото : Официальный сайт NHLКирилл Капризов
Кирилл Капризов - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© Фото : Официальный сайт NHL
Кирилл Капризов. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. "Миннесота Уайлд" обыграла "Нэшвилл Предаторз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча прошла в Сент-Поле и завершилась победой "Уайлд" в овертайме со счетом 3:2 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 1:0). За "Миннесоту" отличились Кирилл Капризов (11-я минута), которому ассистировал Владимир Тарасенко, Зеев Буим (37) и Маркус Юханссон (64). В составе "Нэшвилла" шайбы забросили Мэттью Вуд (26) и Стивен Стэмкос (60), который спас "Предаторз" от поражения в основное время за 0,3 секунды до истечения третьего периода.
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
05 ноября 2025 • начало в 04:00
Закончен в OT
Миннесота
3 : 2
Нэшвилл
10:44 • Кирилл Капризов
(Джаред Спарджеон, Владимир Тарасенко)
36:01 • Zeev Buium
(Брок Фабер, Маркус Йоханссон)
63:38 • Маркус Йоханссон
(Кирилл Капризов, Брок Фабер)
25:16 • Matthew Wood
(Майкл Маккаррон, Тайсон Джост)
59:59 • Стивен Стэмкос
(Ник Бланкенбург)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Капризов также отдал передачу на Юханссона. На его счету стало 18 очков (8+10) в 14 матчах. У Тарасенко 9 очков (2+7) в 14 играх. Форвард "Нэшвилла" Федор Свечков результативными действиями не отметился.
"Миннесота" (13 очков) занимает седьмое место в турнирной таблице Центрального дивизиона, "Нэшвилл" (14) располагается на пятой позиции. В следующем матче "Миннесота" в гостях сыграет с "Каролиной Харрикейнз", а "Нэшвилл" примет "Филадельфию Флайерз". Обе игры пройдут в ночь на 7 ноября по московскому времени.
В другом матче "Бостон Брюинз" в гостях обыграл "Нью-Йорк Айлендерс" со счетом 4:3 Б (0:0, 2:2, 1:1, 0:0, 1:0). Форвард "Бостона" Марат Хуснутдинов на 56-й минуте заброшенной шайбой спас "Бостон" от поражения, а затем стал единственным игроком, реализовавшим послематчевый буллит. 23-летний россиянин был признан первой звездой матча. Вратарь "Айлендерс" Илья Сорокин отразил 24 броска из 27.
В параллельной встрече "Юта Маммот" на выезде в овертайме переиграла "Баффало Сэйбрз" - 2:1 (0:0, 0:0, 1:1, 1:0). Голевую передачу отдал российский защитник Михаил Сергачев. Его соотечественник Василий Подколзин, выступающий за "Эдмонтон Ойлерз", отметился голом в гостевой игре с "Даллас Старз". Победу в серии буллитов одержали хозяева - 4:3 (0:2, 1:0, 2:1, 0:0, 1:0).
Кирилл Капризов - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Тренер хочет обсудить с Капризовым его рискованные решения на льду
29 октября, 18:06
 
ХоккейСпортФедор СвечковМарат ХуснутдиновКирилл КапризовВладимир ТарасенкоМаркус ЮханссонМиннесота УайлдНэшвилл ПредаторзНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    2-й период
    Металлург Мг
    Авангард
    0
    2
  • Хоккей
    2-й период
    Салават Юлаев
    Барыс
    2
    3
  • Футбол
    1-й тайм
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    0
    0
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала