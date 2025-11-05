Рейтинг@Mail.ru
В Москве суд оставил в СИЗО блогера Камнева по делу о хищении
14:35 05.11.2025
В Москве суд оставил в СИЗО блогера Камнева по делу о хищении
Мосгорсуд оставил в СИЗО блогера Николая Камнева по делу о хищении у Агентства по ТВ и радио Петербурга более 37 миллионов рублей
происшествия, санкт-петербург, александр малькевич, московский городской суд, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Александр Малькевич, Московский городской суд, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве суд оставил в СИЗО блогера Камнева по делу о хищении

Суд оставил в СИЗО блогера Камнева по делу о хищении 37 миллионов рублей

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкНиколай Камнев
Николай Камнев - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Николай Камнев. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Мосгорсуд оставил в СИЗО блогера Николая Камнева по делу о хищении у Агентства по ТВ и радио Петербурга более 37 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Постановление Басманного суда Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу – без удовлетворения", - огласила решение судья.
Защита Камнева просила избрать ему более мягкую меру пресечения, в том числе домашний арест. Адвокат также указывал, что было допущено нарушение в связи с подсудностью дела - фигуранты проживают и работают в Санкт-Петербурге, все следственные действия проводились в этом городе.
Камнев также является первым допрошенным по делу, он полтора года давал подробные показания, активно способствовал раскрытию преступления, подчеркивала его защита.
Сам обвиняемый в суде выразил удивление в связи с тем, что оказался в СИЗО, тогда как некоторые другие фигуранты, будучи чиновниками, отделались более мягкими мерами пресечения.
Басманный суд Москвы 10 октября отправил Камнева в СИЗО по делу об особо крупной растрате и отмывании денежных средств. В ходе заседания он заявил, что также работает в отделе по связям с общественностью в компании "Газпром - газомоторное топливо".
Ранее суд избрал меру пресечения другим фигурантам этого дела: запрет определенных действий для депутата заксобрания Санкт-Петербурга Александра Малькевича и бывшего гендиректора телеканала "Санкт-Петербург" Бориса Петрова, домашний арест для главы "Фонда культуры, семьи и детства" Санкт-Петербурга Сергея Кожокара, арест для главы Центра управления регионом (ЦУР) Санкт-Петербурга Елены Никитиной и заместителя гендиректора телеканала "Санкт-Петербург" по экономике и финансам Сергея Сырова.
По данным следствия, в 2020-2021 годах руководством Городского агентства по телевидению и радиовещанию Санкт-Петербурга, финансируемого за счет бюджета города, с представителем частного фонда заключены договоры об информационном сопровождении организации в интернете. Предусмотренные договорами публикации в интересах агентства представитель фонда решил не делать, а представить для оплаты фиктивные документы о якобы выполненных обязательствах в полном объеме. Руководство агентства, зная, что фондом работы не выполнены, а представленные документы содержат ложные сведения, подписали их и перечислили фонду 37,2 миллиона рублей, отметили в СК.
Происшествия, Санкт-Петербург, Александр Малькевич, Московский городской суд, Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
