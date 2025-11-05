В Москве суд оставил в СИЗО блогера Камнева по делу о хищении

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Мосгорсуд оставил в СИЗО блогера Николая Камнева по делу о хищении у Агентства по ТВ и радио Петербурга более 37 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Постановление Басманного суда Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу – без удовлетворения", - огласила решение судья.

Защита Камнева просила избрать ему более мягкую меру пресечения, в том числе домашний арест. Адвокат также указывал, что было допущено нарушение в связи с подсудностью дела - фигуранты проживают и работают в Санкт-Петербурге , все следственные действия проводились в этом городе.

Камнев также является первым допрошенным по делу, он полтора года давал подробные показания, активно способствовал раскрытию преступления, подчеркивала его защита.

Сам обвиняемый в суде выразил удивление в связи с тем, что оказался в СИЗО, тогда как некоторые другие фигуранты, будучи чиновниками, отделались более мягкими мерами пресечения.

Басманный суд Москвы 10 октября отправил Камнева в СИЗО по делу об особо крупной растрате и отмывании денежных средств. В ходе заседания он заявил, что также работает в отделе по связям с общественностью в компании " Газпром - газомоторное топливо".

Ранее суд избрал меру пресечения другим фигурантам этого дела: запрет определенных действий для депутата заксобрания Санкт-Петербурга Александра Малькевича и бывшего гендиректора телеканала "Санкт-Петербург" Бориса Петрова, домашний арест для главы "Фонда культуры, семьи и детства" Санкт-Петербурга Сергея Кожокара, арест для главы Центра управления регионом (ЦУР) Санкт-Петербурга Елены Никитиной и заместителя гендиректора телеканала "Санкт-Петербург" по экономике и финансам Сергея Сырова.