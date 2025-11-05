У побережья Камчатки произошло землетрясение

П.-КАМЧАТСКИЙ, 5 ноя – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,4 произошло у юго-восточного побережья Камчатки, в населенных пунктах подземные толчки ощущались силой до четырех баллов, сообщает Камчатский филиал ФИЦ единой геофизической службы РАН в Telegram-канале.
"Время UTC: 4 ноября 2025 года 23.28.57 (02.28 мск – ред)… Магнитуда (Ml): 6,4", — говорится в сообщении службы.
По данным геофизиков, подземные толчки зафиксированы в акватории Тихого океана на координатах 52.0193 северной широты, 160.4097 восточной долготы, в 169 километрах от Петропавловска-Камчатского, очаг залегал на глубине 56,5 километра.
По предварительным данным службы, в различных районах Петропавловска-Камчатского и Елизово землетрясение ощущалось силой 4 балла. Угроза цунами не объявлялась.
За предыдущие сутки у побережья Камчатки ученые зарегистрировали 44 подземных толчка, сутками ранее – 58, в том числе пять ощущаемых силой до 4 баллов.
Директор Камчатского филиала ФИЦ "Единая геофизическая служба РАН" Данила Чебров назвал фиксируемую с 3 ноября серию афтершоков полностью соответствующей прогнозируемому учеными афтершоковому процессу.
"Учащение толчков время от времени – это нормальное явление", — сказал Чебров в ходе беседы с губернатором Камчатского края.
На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8, которое в населенных пунктах полуострова ощущалось силой до 7 баллов. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки – повторные подземные толчки. Наиболее мощные произошли 13 сентября (магнитуда в эпицентре 6,3, инструментальная интенсивность в населенных пунктах – 6 баллов) и 19 сентября (магнитуда 7,8, инструментальная интенсивность 7 баллов). Ученые характеризуют текущую сейсмичность как экстремально высокую. Решением главы региона в крае введён режим ЧС природного характера.