Рейтинг@Mail.ru
В Италии уволили репортера за сравнение конфликтов на Украине и в Газе - РИА Новости, 05.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:11 05.11.2025 (обновлено: 13:21 05.11.2025)
https://ria.ru/20251105/italiya-2052923017.html
В Италии уволили репортера за сравнение конфликтов на Украине и в Газе
В Италии уволили репортера за сравнение конфликтов на Украине и в Газе - РИА Новости, 05.11.2025
В Италии уволили репортера за сравнение конфликтов на Украине и в Газе
Итальянское новостное агентство Nova уволило своего репортера после того, как тот на брифинге Еврокомиссии напомнил о призывах Евросоюза к России о выплате... РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T11:11:00+03:00
2025-11-05T13:21:00+03:00
в мире
россия
израиль
украина
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
хамас
сектор газа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/69833/71/698337168_0:6:640:366_1920x0_80_0_0_a023b93b36a457d0d55a57566cf21bb1.jpg
https://ria.ru/20251008/mid-2047068091.html
https://ria.ru/20251105/aktivy-2052862459.html
https://ria.ru/20251022/es-2049782078.html
россия
израиль
украина
сектор газа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/69833/71/698337168_36:0:604:426_1920x0_80_0_0_3c2ecb2b926986d6c3ee680cf980bfb6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, израиль, украина, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, хамас, сектор газа
В мире, Россия, Израиль, Украина, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, ХАМАС, Сектор Газа
В Италии уволили репортера за сравнение конфликтов на Украине и в Газе

В Италии уволили журналиста Nova Нунциати за вопрос в ЕК об Украине и Газе

CC BY 2.0 / Floris M. Oosterveld / Флаг Италии
Флаг Италии - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
CC BY 2.0 / Floris M. Oosterveld /
Флаг Италии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Итальянское новостное агентство Nova уволило своего репортера после того, как тот на брифинге Еврокомиссии напомнил о призывах Евросоюза к России о выплате репараций Украине и спросил, не должен ли в таком случае Израиль профинансировать восстановление сектора Газа, сообщает газета Politico со ссылкой на уволенного журналиста.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в сентябре предложила выделить Украине новый кредит за счет замороженных российских активов. По ее словам, Украина вернет кредит, только если Россия выплатит "репарации". При этом консенсуса по этому кредиту в Евросоюзе нет. В октябре официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ. Она также заявила, что Москва даст гарантированный и очень болезненный ответ в случае конфискации ее замороженных активов.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
МИД раскритиковал идеи ЕС о выплате Россией репараций Украине
8 октября, 14:50
"Агентство Nova уволило итальянского репортера Габриеле Нунциати после того, как он спросил (Европейскую - ред.) комиссию, не должен ли Израиль платить за восстановление Газы, проведя параллель с призывами ЕС к России профинансировать восстановление Украины", - пишет издание.
Как рассказал газете сам Нунциати, после брифинга в ЕК его ожидало несколько напряженных телефонных разговоров с начальством, а 27 октября журналисту сообщили, что его трудовой договор был расторгнут.
"В своем заявлении... агентство Nova сообщило, что (заданный Нунциати - ред.) вопрос поставил ложный знак равенства и продемонстрировал "непонимание фундаментальных принципов международного права", - сообщает Politico.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
В ЕС обсудят использование российских активов для кредита Украине
Вчера, 00:55
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и начала полную блокаду сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 число погибших превысило 66 тысяч, большинство среди них - мирные жители.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС вступило в силу 10 октября. В рамках сделки движение освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года. Таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что израильские власти, следуя договоренности, отпустили на свободу 1718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в сектор, и 250 палестинских заключенных, которые отбывали пожизненное заключение или долгие сроки. ХАМАС продолжает возвращение Израилю останков заложников, погибших в плену.
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Некоторые члены ЕС недовольны отсутствием санкций против Израиля, пишут СМИ
22 октября, 10:50
 
В миреРоссияИзраильУкраинаУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияХАМАССектор Газа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала