В Италии уволили репортера за сравнение конфликтов на Украине и в Газе

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Итальянское новостное агентство Nova уволило своего репортера после того, как тот на брифинге Еврокомиссии напомнил о призывах Евросоюза к России о выплате репараций Украине и спросил, не должен ли в таком случае Израиль профинансировать восстановление сектора Газа, сообщает газета Politico со ссылкой на уволенного журналиста.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в сентябре предложила выделить Украине новый кредит за счет замороженных российских активов. По ее словам, Украина вернет кредит, только если Россия выплатит "репарации". При этом консенсуса по этому кредиту в Евросоюзе нет. В октябре официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ. Она также заявила, что Москва даст гарантированный и очень болезненный ответ в случае конфискации ее замороженных активов.
"Агентство Nova уволило итальянского репортера Габриеле Нунциати после того, как он спросил (Европейскую - ред.) комиссию, не должен ли Израиль платить за восстановление Газы, проведя параллель с призывами ЕС к России профинансировать восстановление Украины", - пишет издание.
Как рассказал газете сам Нунциати, после брифинга в ЕК его ожидало несколько напряженных телефонных разговоров с начальством, а 27 октября журналисту сообщили, что его трудовой договор был расторгнут.
"В своем заявлении... агентство Nova сообщило, что (заданный Нунциати - ред.) вопрос поставил ложный знак равенства и продемонстрировал "непонимание фундаментальных принципов международного права", - сообщает Politico.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и начала полную блокаду сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 число погибших превысило 66 тысяч, большинство среди них - мирные жители.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС вступило в силу 10 октября. В рамках сделки движение освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года. Таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что израильские власти, следуя договоренности, отпустили на свободу 1718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в сектор, и 250 палестинских заключенных, которые отбывали пожизненное заключение или долгие сроки. ХАМАС продолжает возвращение Израилю останков заложников, погибших в плену.