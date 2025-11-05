В Италии уволили репортера за сравнение конфликтов на Украине и в Газе

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Итальянское новостное агентство Nova уволило своего репортера после того, как тот на брифинге Еврокомиссии напомнил о призывах Евросоюза к России о выплате репараций Украине и спросил, не должен ли в таком случае Израиль профинансировать восстановление сектора Газа, сообщает газета Politico со ссылкой на уволенного журналиста.

"Агентство Nova уволило итальянского репортера Габриеле Нунциати после того, как он спросил (Европейскую - ред.) комиссию, не должен ли Израиль платить за восстановление Газы, проведя параллель с призывами ЕС к России профинансировать восстановление Украины", - пишет издание.

Как рассказал газете сам Нунциати, после брифинга в ЕК его ожидало несколько напряженных телефонных разговоров с начальством, а 27 октября журналисту сообщили, что его трудовой договор был расторгнут.

"В своем заявлении... агентство Nova сообщило, что (заданный Нунциати - ред.) вопрос поставил ложный знак равенства и продемонстрировал "непонимание фундаментальных принципов международного права", - сообщает Politico.

Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.

В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и начала полную блокаду сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.

По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 число погибших превысило 66 тысяч, большинство среди них - мирные жители.