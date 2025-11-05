МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Европа не готова к войне с Россией несмотря на голословные заявления политиков, пишет The European Conservative.
Согласно данным Французского института международных отношений, по состоянию на 2025 год 20 из 30 членов НАТО, представляющих страны Европы, имеют профессиональные сухопутные войска численностью менее 15 000 человек. При этом Урсула фон дер Ляйен настаивает на том, что союз "должен защищать каждый квадратный сантиметр своей территории", отмечается в материале.
"Таким образом, Европа сталкивается с противоречием: политики говорят на языке войны, но правят так, словно мир им гарантирован", — подчеркнул автор статьи.
В статье отмечается, что все усилия Брюсселя по укреплению армии сводятся к гонке вооружений, которая не подкреплена ни общественной поддержкой, ни возможностями производства. В действительности же блок не готов к войне, которую сам пытается развязать, и надеется лишь на защиту США и продолжение конфликта на Украине.
В последние годы Россия не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ. Альянс наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". При этом в Кремле подчеркивали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Тем не менее она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
