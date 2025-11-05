Рейтинг@Mail.ru
"Ужасающая картина". На Западе испугались последствий войны с Россией - РИА Новости, 05.11.2025
17:34 05.11.2025 (обновлено: 18:10 05.11.2025)
"Ужасающая картина". На Западе испугались последствий войны с Россией
"Ужасающая картина". На Западе испугались последствий войны с Россией
Европа не готова к войне с Россией несмотря на голословные заявления политиков, пишет The European Conservative. РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T17:34:00+03:00
2025-11-05T18:10:00+03:00
в мире
россия
брюссель
урсула фон дер ляйен
европа
евросоюз
нато
В мире, Россия, Брюссель, Урсула фон дер Ляйен, Европа, Евросоюз, НАТО
"Ужасающая картина". На Западе испугались последствий войны с Россией

TEC: Европа боится войны с Россией, которую она не сможет вести

© AP Photo / Omar HavanaСотрудники службы протокола вывешивают флаг Украины перед приездом Владимира Зеленского в Брюссель
Сотрудники службы протокола вывешивают флаг Украины перед приездом Владимира Зеленского в Брюссель - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© AP Photo / Omar Havana
Сотрудники службы протокола вывешивают флаг Украины перед приездом Владимира Зеленского в Брюссель. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Европа не готова к войне с Россией несмотря на голословные заявления политиков, пишет The European Conservative.
"В сфере производства снарядов Брюссель сталкивается с "ужасающей картиной". Европа не располагает достаточным количеством вооружения для конфронтации с Россией", – говорится в публикации.
Согласно данным Французского института международных отношений, по состоянию на 2025 год 20 из 30 членов НАТО, представляющих страны Европы, имеют профессиональные сухопутные войска численностью менее 15 000 человек. При этом Урсула фон дер Ляйен настаивает на том, что союз "должен защищать каждый квадратный сантиметр своей территории", отмечается в материале.
"Таким образом, Европа сталкивается с противоречием: политики говорят на языке войны, но правят так, словно мир им гарантирован", — подчеркнул автор статьи.
В статье отмечается, что все усилия Брюсселя по укреплению армии сводятся к гонке вооружений, которая не подкреплена ни общественной поддержкой, ни возможностями производства. В действительности же блок не готов к войне, которую сам пытается развязать, и надеется лишь на защиту США и продолжение конфликта на Украине.
В последние годы Россия не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ. Альянс наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". При этом в Кремле подчеркивали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Тем не менее она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
