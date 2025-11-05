Военный эксперт рассказал о ситуации под Северском

ЛУГАНСК, 5 ноя - РИА Новости. Продвижение российских войск под Северском снизило интенсивность артиллерийских ударов ВСУ по территории ЛНР, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
"От населенного пункта Северск напрямую зависит безопасность Луганской Народной Республики - той части, которая находится на кременском и лисичанском направлении… Естественно, с освобождением населенного пункта Северск положение в данных районах для нашего гражданского населения существенно улучшится… Но уже по той информации, что мне приходит, интенсивность обстрелов со стороны украинских боевиков на данных участках сократилась, и сократилась довольно значительно", - сказал Марочко в прямом эфире в соцсети "ВКонтакте", отвечая на вопрос РИА Новости о ситуации на северском участке фронта.
В конце октября офицер одного из подразделений группировки войск "Южная" рассказал РИА Новости, что ВС РФ ведут наступление, оказывая серьезное давление на подразделения ВСУ под Северском.
Глава ДНР Денис Пушилин сообщил 2 ноября, что Вооруженные силы РФ продвигаются в районе Северска.
Минобороны РФ в среду проинформировало, что подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка, Северск, Дружковка и Федоровка в ДНР.
Украине теперь нужно продержаться всего один год
Вчера, 08:00