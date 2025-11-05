В Петербурге легковушка столкнулась с машиной полиции и трамваем

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноя - РИА Новости. Легковой автомобиль в Выборгском районе Петербурга выехал на встречную полосу, где столкнулся со служебной машиной полиции и въехал в трамвай, сообщила пресс-служба ГСУСК РФ по городу.

"Вечером 04.11.2025 поступила информация о том, что по ул. Политехнической произошло ДТП. Предварительно установлено, что водитель легкового автомобиля совершил выезд на полосу встречного движения, в результате чего произошло столкновение со встречным автомобилем сотрудников ДПС, после этого легковой автомобиль совершил столкновение с трамваем", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ГУМВД РФ по Петербургу и Ленобласти добавили, что за рулем легкового автомобиля марки BMW находился 21-летний водитель, который не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с полицейским автомобилем Haval, после чего въехал в трамвай. "По предварительным данным, в результате ДТП оба водителя легковых автомобилей в состоянии средней степени тяжести госпитализированы", - отметили в пресс-службе.