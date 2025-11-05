https://ria.ru/20251105/dtp-2052957276.html
В Петербурге легковушка столкнулась с машиной полиции и трамваем
В Петербурге легковушка столкнулась с машиной полиции и трамваем - РИА Новости, 05.11.2025
В Петербурге легковушка столкнулась с машиной полиции и трамваем
Легковой автомобиль в Выборгском районе Петербурга выехал на встречную полосу, где столкнулся со служебной машиной полиции и въехал в трамвай, сообщила... РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T13:33:00+03:00
2025-11-05T13:33:00+03:00
2025-11-05T13:33:00+03:00
происшествия
россия
санкт-петербург
выборгский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979267995_198:0:3839:2048_1920x0_80_0_0_ac005ee4b1ba572aba49c12b64a3a2c2.jpg
https://ria.ru/20251031/tula-2052007183.html
россия
санкт-петербург
выборгский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979267995_653:0:3384:2048_1920x0_80_0_0_b2d8d9e94de5aebd9025f1c9ac9f385c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, санкт-петербург, выборгский район
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Выборгский район
В Петербурге легковушка столкнулась с машиной полиции и трамваем
В Выборгском районе легковушка столкнулась с машиной полиции и трамваем
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноя - РИА Новости. Легковой автомобиль в Выборгском районе Петербурга выехал на встречную полосу, где столкнулся со служебной машиной полиции и въехал в трамвай, сообщила пресс-служба ГСУСК РФ по городу.
"Вечером 04.11.2025 поступила информация о том, что по ул. Политехнической произошло ДТП. Предварительно установлено, что водитель легкового автомобиля совершил выезд на полосу встречного движения, в результате чего произошло столкновение со встречным автомобилем сотрудников ДПС, после этого легковой автомобиль совершил столкновение с трамваем", - говорится в сообщении.
В пресс-службе ГУМВД РФ по Петербургу и Ленобласти добавили, что за рулем легкового автомобиля марки BMW находился 21-летний водитель, который не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с полицейским автомобилем Haval, после чего въехал в трамвай. "По предварительным данным, в результате ДТП оба водителя легковых автомобилей в состоянии средней степени тяжести госпитализированы", - отметили в пресс-службе.
По факту ДТП следственным отделом по Выборгскому району
городского ГСУСК РФ
проводится доследственная проверка в целях установления обстоятельств и причин.