https://ria.ru/20251105/chislo-2052986469.html
Число заболевших норовирусной инфекцией в Ульяновске выросло до 13 человек
Число заболевших норовирусной инфекцией в Ульяновске выросло до 13 человек - РИА Новости, 05.11.2025
Число заболевших норовирусной инфекцией в Ульяновске выросло до 13 человек
Число заболевших норовирусной инфекцией в гимназии №30 Ульяновска увеличилось до 13 человек, включая девять учеников, сообщается в Telegram-канале правительства РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T15:42:00+03:00
2025-11-05T15:42:00+03:00
2025-11-05T15:42:00+03:00
происшествия
ульяновск
ульяновская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147994/68/1479946807_0:122:3207:1926_1920x0_80_0_0_d759c3e5818c02abd7eef7135698ca10.jpg
https://ria.ru/20251102/rospotrebnadzor-2052531487.html
ульяновск
ульяновская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147994/68/1479946807_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_d08bcfec7bfa231a0962d5dbf10a9bec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ульяновск, ульяновская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Ульяновск, Ульяновская область, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Число заболевших норовирусной инфекцией в Ульяновске выросло до 13 человек
Число заболевших норовирусом в гимназии в Ульяновске достигло 13 человек
САМАРА, 5 ноя - РИА Новости.
Число заболевших норовирусной инфекцией в гимназии №30 Ульяновска увеличилось до 13 человек, включая девять учеников, сообщается в Telegram
-канале правительства Ульяновской области.
В конце октября региональное управление Роспотребнадзора
сообщило, что пять учащихся гимназии №30 заболели острой кишечной инфекцией. По данным надзорного ведомства, заболевание было вызвано норовирусом.
"Тринадцать человек из гимназии №30 обратились за медпомощью с признаками острой кишечной инфекции. Сегодня кишечная инфекция зарегистрирована у девяти учеников, троих сотрудников гимназии и повара. Причина — заболевание норовирусной инфекцией", - говорится в сообщении правительства региона.
За всеми заболевшими ведется медицинское наблюдение, их состояние оценивается как удовлетворительное.
В правительстве региона отметили, что при проведении санитарно-эпидемиологического расследования в пищеблоке были выявлены грубые нарушения санитарного законодательства. Сейчас завершается оформление документов по результатам расследования. Люди, допустившие нарушения, будут привлечены к ответственности.