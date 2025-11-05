Рейтинг@Mail.ru
Число заболевших норовирусной инфекцией в Ульяновске выросло до 13 человек
15:42 05.11.2025
Число заболевших норовирусной инфекцией в Ульяновске выросло до 13 человек
происшествия
ульяновск
ульяновская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
2025
происшествия, ульяновск, ульяновская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Ульяновск, Ульяновская область, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
САМАРА, 5 ноя - РИА Новости. Число заболевших норовирусной инфекцией в гимназии №30 Ульяновска увеличилось до 13 человек, включая девять учеников, сообщается в Telegram-канале правительства Ульяновской области.
В конце октября региональное управление Роспотребнадзора сообщило, что пять учащихся гимназии №30 заболели острой кишечной инфекцией. По данным надзорного ведомства, заболевание было вызвано норовирусом.
"Тринадцать человек из гимназии №30 обратились за медпомощью с признаками острой кишечной инфекции. Сегодня кишечная инфекция зарегистрирована у девяти учеников, троих сотрудников гимназии и повара. Причина — заболевание норовирусной инфекцией", - говорится в сообщении правительства региона.
За всеми заболевшими ведется медицинское наблюдение, их состояние оценивается как удовлетворительное.
В правительстве региона отметили, что при проведении санитарно-эпидемиологического расследования в пищеблоке были выявлены грубые нарушения санитарного законодательства. Сейчас завершается оформление документов по результатам расследования. Люди, допустившие нарушения, будут привлечены к ответственности.
ПроисшествияУльяновскУльяновская областьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
