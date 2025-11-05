Число заболевших норовирусной инфекцией в Ульяновске выросло до 13 человек

САМАРА, 5 ноя - РИА Новости. Число заболевших норовирусной инфекцией в гимназии №30 Ульяновска увеличилось до 13 человек, включая девять учеников, сообщается в Число заболевших норовирусной инфекцией в гимназии №30 Ульяновска увеличилось до 13 человек, включая девять учеников, сообщается в Telegram -канале правительства Ульяновской области.

В конце октября региональное управление Роспотребнадзора сообщило, что пять учащихся гимназии №30 заболели острой кишечной инфекцией. По данным надзорного ведомства, заболевание было вызвано норовирусом.

"Тринадцать человек из гимназии №30 обратились за медпомощью с признаками острой кишечной инфекции. Сегодня кишечная инфекция зарегистрирована у девяти учеников, троих сотрудников гимназии и повара. Причина — заболевание норовирусной инфекцией", - говорится в сообщении правительства региона.

За всеми заболевшими ведется медицинское наблюдение, их состояние оценивается как удовлетворительное.