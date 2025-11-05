Рейтинг@Mail.ru
Представители НАТО проводят курс оценки боеготовности в Азербайджане
11:02 05.11.2025
Представители НАТО проводят курс оценки боеготовности в Азербайджане
в мире, азербайджан, баку, нато
В мире, Азербайджан, Баку, НАТО
© AP Photo / Vadim GhirdaВоеннослужащий с флагом НАТО
Военнослужащий с флагом НАТО - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военнослужащий с флагом НАТО. Архивное фото
БАКУ, 5 ноя – РИА Новости. До 40 представителей НАТО проводят в Азербайджане курс "Оценка боеготовности штабов, частей и подразделений Сухопутных войск", сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.
"В рамках "Концепции оперативных возможностей" НАТО в Баку проводится курс "Оценка боеготовности штабов, частей и подразделений Сухопутных войск (CREVAL)". В мероприятии в Центре военных игр Национального университета обороны участвуют военнослужащие НАТО и стран-партнеров. Цель курса - сертификация военнослужащих для проведения оценки частей и подразделений, заявленных в состав Объединенных сил Альянса. В мероприятии принимают участие до 40 представителей стран-членов и партнеров НАТО", - говорится в сообщении.
Азербайджан сотрудничает с НАТО в рамках программы "Расширение военного образования" с 2008 года. Баку участвует в инициативах НАТО, включая реформу сектора обороны, борьбу с терроризмом и научные проекты.
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
В Эстонии истребители НАТО проведут тренировочные полеты
3 ноября, 16:02
 
В мире Азербайджан Баку НАТО
 
 
