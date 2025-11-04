Рейтинг@Mail.ru
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,8 - РИА Новости, 04.11.2025
10:14 04.11.2025
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,8
происшествия, камчатка, петропавловск-камчатский, тихий океан, российская академия наук
Происшествия, Камчатка, Петропавловск-Камчатский, Тихий океан, Российская академия наук
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций
Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций. Архивное фото
П.-КАМЧАТСКИЙ, 4 ноя - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у юго-восточного побережья Камчатки, в населенных пунктах подземные толчки ощущались силой до 3 баллов, сообщает Камчатский филиал ФИЦ единой геофизической службы РАН.
"Время UTC: 04 NOV 2025 06:28:23 (18.28 по местному времени, 09.28 мск - ред)… Магнитуда (Ml): 5,8", - проинформировали в Telegram-канале службы.
Извержение вулканов Крашенинникова и Ключевская Сопка на Камчатке - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Вулкан Крашенинникова выбросил столб пепла на высоту 2,4 километра
08:03
По данным геофизиков, подземные толчки зафиксированы в акватории Тихого океана на координатах 52.2144 северной широты, 160.4780 восточной долготы, в 158 километрах от Петропавловска-Камчатского, очаг залегал на глубине 44 километра.
По предварительным данным службы, в различных районах Петропавловска-Камчатского и Елизово землетрясение ощущалось силой 3 балла. Угроза цунами не объявлялась.
Это уже четвертое за вторник ощущаемое силой от 3 баллов землетрясение.
За предыдущие сутки у побережья Камчатки ученые зарегистрировали 58 подземных толчков, а том числе пять ощущаемых.
Директор Камчатского филиала ФИЦ "Единая геофизическая служба РАН" Данила Чебров назвал фиксируемую с 3 ноября серию афтершоков "полностью соответствущей прогнозируемому учеными афтершоковому процессу".
"Учащение толчков время от времени - это нормальное явление", - сказал Чебров в ходе беседы с губернатором Камчатского края.
На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8, которое в населенных пунктах полуострова ощущалось силой до 7 баллов. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки - повторные подземные толчки. Наиболее мощные произошли 13 сентября (магнитуда в эпицентре 6,3, инструментальная интенсивность в населенных пунктах - 6 баллов) и 19 сентября (магнитуда 7,8, инструментальная интенсивность 7 баллов). Ученые характеризуют текущую сейсмичность как экстремально высокую. Решением главы региона в крае введен режим ЧС природного характера.
Извержение вулкана на Камчатке - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Ученый объяснил учащение землетрясений на Камчатке
09:23
 
ПроисшествияКамчаткаПетропавловск-КамчатскийТихий океанРоссийская академия наук
 
 
