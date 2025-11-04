https://ria.ru/20251104/zemletryasenie--2052735715.html
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,8
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,8 - РИА Новости, 04.11.2025
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,8
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у юго-восточного побережья Камчатки, в населенных пунктах подземные толчки ощущались силой до 3 баллов, сообщает... РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T10:14:00+03:00
2025-11-04T10:14:00+03:00
2025-11-04T10:14:00+03:00
происшествия
камчатка
петропавловск-камчатский
тихий океан
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889607275_0:188:3072:1916_1920x0_80_0_0_263122035f3f1efc771d52a8606a09ff.jpg
https://ria.ru/20251104/vulkan--2052721260.html
https://ria.ru/20251104/kamchatka-2052730551.html
камчатка
петропавловск-камчатский
тихий океан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889607275_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2b567cdffe3f67a3425d869001f6ecc2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, камчатка, петропавловск-камчатский, тихий океан, российская академия наук
Происшествия, Камчатка, Петропавловск-Камчатский, Тихий океан, Российская академия наук
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,8
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у юго-восточного побережья Камчатки
П.-КАМЧАТСКИЙ, 4 ноя - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у юго-восточного побережья Камчатки, в населенных пунктах подземные толчки ощущались силой до 3 баллов, сообщает Камчатский филиал ФИЦ единой геофизической службы РАН.
"Время UTC: 04 NOV 2025 06:28:23 (18.28 по местному времени, 09.28 мск - ред)… Магнитуда (Ml): 5,8", - проинформировали в Telegram-канале
службы.
По данным геофизиков, подземные толчки зафиксированы в акватории Тихого океана
на координатах 52.2144 северной широты, 160.4780 восточной долготы, в 158 километрах от Петропавловска-Камчатского
, очаг залегал на глубине 44 километра.
По предварительным данным службы, в различных районах Петропавловска-Камчатского и Елизово
землетрясение ощущалось силой 3 балла. Угроза цунами не объявлялась.
Это уже четвертое за вторник ощущаемое силой от 3 баллов землетрясение.
За предыдущие сутки у побережья Камчатки
ученые зарегистрировали 58 подземных толчков, а том числе пять ощущаемых.
Директор Камчатского филиала ФИЦ "Единая геофизическая служба РАН
" Данила Чебров назвал фиксируемую с 3 ноября серию афтершоков "полностью соответствущей прогнозируемому учеными афтершоковому процессу".
"Учащение толчков время от времени - это нормальное явление", - сказал Чебров в ходе беседы с губернатором Камчатского края
.
На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8, которое в населенных пунктах полуострова ощущалось силой до 7 баллов. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки - повторные подземные толчки. Наиболее мощные произошли 13 сентября (магнитуда в эпицентре 6,3, инструментальная интенсивность в населенных пунктах - 6 баллов) и 19 сентября (магнитуда 7,8, инструментальная интенсивность 7 баллов). Ученые характеризуют текущую сейсмичность как экстремально высокую. Решением главы региона в крае введен режим ЧС природного характера.