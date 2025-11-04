Рейтинг@Mail.ru
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,2 - РИА Новости, 04.11.2025
08:00 04.11.2025
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,2
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,2
камчатка, петропавловск-камчатский, тихий океан, российская академия наук, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области, происшествия
Камчатка, Петропавловск-Камчатский, Тихий океан, Российская академия наук, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области, Происшествия
Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций. Архивное фото
П.-КАМЧАТСКИЙ, 4 ноя – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у юго-восточного побережья Камчатки, в населенных пунктах подземные толчки ощущались силой 3 балла, сообщает Камчатский филиал ФИЦ единой геофизической службы РАН.
"Время UTC: 04 NOV 2025 03:45:08 (местное время 15.45, мск 06.45 – ред.)… Магнитуда (Ml): 6,2", — проинформировали в Telegram-канале службы.
По данным геофизиков, подземные толчки зафиксированы в акватории Тихого океана на координатах 53.1350 северной широты, 160.5672 восточной долготы, в 168 километрах от Петропавловска-Камчатского, очаг залегал на глубине 50,4 километра.
По инструментальным данным службы, в различных районах Петропавловска-Камчатского и Елизово землетрясение ощущалось силой 3 балла. Угроза цунами не объявлялась.
На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8, которое в населенных пунктах полуострова ощущалось силой до 7 баллов. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки – повторные подземные толчки. Наиболее мощные произошли 13 сентября (магнитуда в эпицентре 6,3, инструментальная интенсивность в населенных пунктах – 6 баллов) и 19 сентября (магнитуда 7,8, инструментальная интенсивность 7 баллов). Ученые характеризуют текущую сейсмичность как экстремально высокую. Решением главы региона в крае введён режим ЧС природного характера.
