Выставки центра "Воин" в первые дни посетили более 20 тысяч человек
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
12:03 04.11.2025 (обновлено: 12:04 04.11.2025)
Выставки центра "Воин" в первые дни посетили более 20 тысяч человек
Выставки центра "Воин" в первые дни посетили более 20 тысяч человек - РИА Новости, 04.11.2025
Выставки центра "Воин" в первые дни посетили более 20 тысяч человек
Интерактивные выставки "Зал воинской славы" центра развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "Воин", открытие которых в 21... РИА Новости, 04.11.2025
специальная военная операция на украине
россия
луганская народная республика
кемеровская область
виктор водолацкий
госдума рф
единая россия
Выставки центра "Воин" в первые дни посетили более 20 тысяч человек

Выставки центра "Воин" о героях в первые дни посетили более 20 тыс человек

© Фото : Центра "ВОИН"Интерактивная выставка "Зал ВОИНской славы" от Центра "ВОИН"
Интерактивная выставка Зал ВОИНской славы от Центра ВОИН - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© Фото : Центра "ВОИН"
Интерактивная выставка "Зал ВОИНской славы" от Центра "ВОИН"
ТЮМЕНЬ, 4 ноя – РИА Новости. Интерактивные выставки "Зал воинской славы" центра развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "Воин", открытие которых в 21 регионе России приурочили ко Дню народного единства, за несколько дней посетили более 20 тысяч человек, сообщили в пресс-службе центра.
"Больше 20 тысяч человек смогли очно оценить интерактивные выставки "Зал воинской славы" от центра "Воин". В канун Дня народного единства они заработали в 21 регионе России – там, где действуют филиалы центра. Над экспозицией работали больше полугода, объяснил председатель правления центра "Воин", депутат Госдумы, Герой ЛНР Виктор Водолацкий", - говорится в сообщении.
Открытие экспозиции СВО. Zащитники Отечества - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
В Музее Победы открылась выставка о героизме российских бойцов на СВО
18 сентября, 16:15
"Зал воинской славы", в котором представлены портреты и истории инструкторов "Воина" - участников специальной военной операции, это масштабный интерактивный проект. В этом году фотографии дополнены изображениями мемориалов воинской славы, особо почитаемых в регионах, и QR-кодами с роликами о героях.
В Чечне выставка открылась в Российском университете спецназа имени В.В. Путина, в Кемеровской области - в Музыкальном театре им. Боброва, на Сахалине - в областной универсальной научной библиотеке, в Чувашии - в национальном музее в Чебоксарах. В Бурятии выставка находится в штабе общественной поддержки "Единой России" в Улан-Удэ, в Псковской области – в филиале госфонда "Защитники Отечества", в Волгограде - в музыкальном театре. В Калмыкии выставку открыли на Ойрат-Арене, в Тюмени - в колледже транспортных технологий и сервиса, где больше всего учится курсантов "Воина", в Хабаровске и Екатеринбурге - в реготделениях центра. На исторических территориях "Залы воинской славы" тоже работают: в ДНР - на базе Донбасского государственного университета юстиции, в Запорожской области в мультимедийном историческом парке "Россия - Моя история", в Херсонской области — в парке культуры и отдыха имени Шевченко города Геническа.
После открытия выставки до конца 2026 года будут экспонироваться в вузах и ссузах, образовательных учреждениях и общественных пространствах, в культурно-досуговых центрах и домах культуры, на площадках партнеров и конгрессно-выставочных мероприятиях. Также "Зал воинской славы" будет работать в онлайн-формате, причем даже в тех регионах, где филиалов "Воина" пока нет, – например, на сайтах Архангельского краеведческого музея, Томского музея имени Шатилова и Скопинского краеведческого музея, которые являются партнерами международного проекта "Территория победы".
Открытие выставки участников СВО Воины Байкала в Иркутском областном художественном музее - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
В Иркутске открыли выставку графических портретов участников СВО
6 мая, 20:01
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЛуганская Народная РеспубликаКемеровская областьВиктор ВодолацкийГосдума РФЕдиная Россия
 
 
