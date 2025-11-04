Выставки центра "Воин" в первые дни посетили более 20 тысяч человек

"Зал воинской славы", в котором представлены портреты и истории инструкторов "Воина" - участников специальной военной операции, это масштабный интерактивный проект. В этом году фотографии дополнены изображениями мемориалов воинской славы, особо почитаемых в регионах, и QR-кодами с роликами о героях.

После открытия выставки до конца 2026 года будут экспонироваться в вузах и ссузах, образовательных учреждениях и общественных пространствах, в культурно-досуговых центрах и домах культуры, на площадках партнеров и конгрессно-выставочных мероприятиях. Также "Зал воинской славы" будет работать в онлайн-формате, причем даже в тех регионах, где филиалов "Воина" пока нет, – например, на сайтах Архангельского краеведческого музея, Томского музея имени Шатилова и Скопинского краеведческого музея, которые являются партнерами международного проекта "Территория победы".