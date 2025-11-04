Вулкан Крашенинникова выбросил столб пепла на высоту 2,4 километра

Извержение вулканов Крашенинникова и Ключевская Сопка на Камчатке. Архивное фото

П.-КАМЧАТСКИЙ, 4 ноя – РИА Новости. Вулкан Крашенинникова на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 2,4 километра над уровнем моря, сообщила группа реагирования на вулканические извержения Камчатки (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

"В 09.20 KST (по камчатскому времени, 00.20 мск - ред.) эксплозии подняли пепел вулкана Крашенинникова на 2,4 километра над уровнем моря", - проинформировала служба в Telegram-канале.

По данным ученых, шлейф пепла протянулся на 80 километров на восток-юго-восток от вулкана. Для авиации был установлен оранжевый цветовой код опасности.

"Активность вулкана опасна для местных авиаперевозок", - предупредили в KVERT.