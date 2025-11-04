Рейтинг@Mail.ru
Вулкан Крашенинникова выбросил столб пепла на высоту 2,4 километра - РИА Новости, 04.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:03 04.11.2025 (обновлено: 08:04 04.11.2025)
https://ria.ru/20251104/vulkan--2052721260.html
Вулкан Крашенинникова выбросил столб пепла на высоту 2,4 километра
Вулкан Крашенинникова выбросил столб пепла на высоту 2,4 километра - РИА Новости, 04.11.2025
Вулкан Крашенинникова выбросил столб пепла на высоту 2,4 километра
Вулкан Крашенинникова на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 2,4 километра над уровнем моря, сообщила группа реагирования на вулканические извержения... РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T08:03:00+03:00
2025-11-04T08:04:00+03:00
происшествия
камчатка
петропавловск-камчатский
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/05/2033421191_0:230:3164:2010_1920x0_80_0_0_fef0391afd8c81b9aa679a04dc6f336d.jpg
https://ria.ru/20251104/zemletryasenie--2052720953.html
https://ria.ru/20251018/vulkan-2049103799.html
камчатка
петропавловск-камчатский
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/05/2033421191_243:0:2974:2048_1920x0_80_0_0_217fa08673b6d7ccfb1f618ac712b135.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, камчатка, петропавловск-камчатский, российская академия наук
Происшествия, Камчатка, Петропавловск-Камчатский, Российская академия наук
Вулкан Крашенинникова выбросил столб пепла на высоту 2,4 километра

Вулкан Крашенинникова на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 2,4 км

© РИА Новости / Юрий Демянчук | Перейти в медиабанкИзвержение вулканов Крашенинникова и Ключевская Сопка на Камчатке
Извержение вулканов Крашенинникова и Ключевская Сопка на Камчатке - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© РИА Новости / Юрий Демянчук
Перейти в медиабанк
Извержение вулканов Крашенинникова и Ключевская Сопка на Камчатке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
П.-КАМЧАТСКИЙ, 4 ноя – РИА Новости. Вулкан Крашенинникова на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 2,4 километра над уровнем моря, сообщила группа реагирования на вулканические извержения Камчатки (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
"В 09.20 KST (по камчатскому времени, 00.20 мск - ред.) эксплозии подняли пепел вулкана Крашенинникова на 2,4 километра над уровнем моря", - проинформировала служба в Telegram-канале.
Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,2
08:00
По данным ученых, шлейф пепла протянулся на 80 километров на восток-юго-восток от вулкана. Для авиации был установлен оранжевый цветовой код опасности.
"Активность вулкана опасна для местных авиаперевозок", - предупредили в KVERT.
Вулкан Крашенинникова расположен в Восточном вулканическом поясе Камчатки, примерно в 200 километрах от Петропавловска-Камчатского.
Извержение вулкана Килауэа на Гавайях - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
Вулкан Килауэа на Гавайях выпустил рекордный фонтан лавы
18 октября, 16:21
 
ПроисшествияКамчаткаПетропавловск-КамчатскийРоссийская академия наук
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала