Вулкан Крашенинникова выбросил столб пепла на высоту 2,4 километра
2025-11-04T08:03:00+03:00
П.-КАМЧАТСКИЙ, 4 ноя – РИА Новости. Вулкан Крашенинникова на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 2,4 километра над уровнем моря, сообщила группа реагирования на вулканические извержения Камчатки (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
"В 09.20 KST (по камчатскому времени, 00.20 мск - ред.) эксплозии подняли пепел вулкана Крашенинникова на 2,4 километра над уровнем моря", - проинформировала служба в Telegram-канале.
По данным ученых, шлейф пепла протянулся на 80 километров на восток-юго-восток от вулкана. Для авиации был установлен оранжевый цветовой код опасности.
"Активность вулкана опасна для местных авиаперевозок", - предупредили в KVERT.
Вулкан Крашенинникова расположен в Восточном вулканическом поясе Камчатки
, примерно в 200 километрах от Петропавловска-Камчатского
.