Мишустин обсудил с Си Цзиньпином инвестиции и совместные проекты
Мишустин обсудил с Си Цзиньпином инвестиции и совместные проекты - РИА Новости, 04.11.2025
Мишустин обсудил с Си Цзиньпином инвестиции и совместные проекты
Премьер-министр России Михаил Мишустин и председатель КНР Си Цзиньпин провели встречу в Пекине, где обсудили взаимные инвестиции и совместные проекты. РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T06:11:00+03:00
2025-11-04T06:11:00+03:00
2025-11-04T10:59:00+03:00
китай
россия
ханчжоу
ли цян
си цзиньпин
михаил мишустин
в мире
правительство рф
китай
россия
ханчжоу
Встреча Мишустина и Си Цзиньпина
Встреча Мишустина и Си Цзиньпина
2025-11-04T06:11
true
"Хороший друг китайского народа" – Си Цзиньпин о Мишустине
"Хороший друг китайского народа" – Си Цзиньпин о Мишустине.
2025-11-04T06:11
true
ПЕКИН, 4 ноя — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин и председатель КНР Си Цзиньпин провели встречу в Пекине, где обсудили взаимные инвестиции и совместные проекты.
«
"Важно продолжить создание благоприятных условий для привлечения взаимных инвестиций. Поддерживать наши совместные проекты", — сказал глава правительства.
Мишустин также проинформировал китайского лидера о слаженной работе по линии кабинетов министров в вопросе выполнения решений, принятых на высшем уровне.
«
"Как раз в Ханчжоу вчера провели Тридцатую регулярную встречу глав правительств России и Китая. Обсудили все актуальные вопросы двусторонней повестки, наметили новые задачи по укреплению торгово-экономического и научно-технологического сотрудничества наших стран", — отметил он.
Премьер уделил внимание и гуманитарному взаимодействию.
"Мы дорожим нашими прочными культурно-гуманитарными связями. Они опираются на добрые традиции дружбы и взаимной симпатии народов России
и Китая", — подчеркнул глава российского правительства.
Он добавил, что проведение перекрестных Годов культуры прошло успешно, и выразил уверенность, что предстоящие похожие мероприятия в вопросах образования будут насыщенными и интересными.
Кроме того, премьер передал Си Цзиньпину
наилучшие пожелания от президента Владимира Путина
.
В свою очередь, китайский лидер оценил взаимодействие с российским премьером.
«
"Вы хороший друг китайского народа и за последние годы усердно работаете над продвижением нашего многопланового сотрудничества. Я позитивно оцениваю ваш вклад", — сказал он.
По оценке Си Цзиньпина, с начала года на фоне турбулентной обстановки китайско-российские отношения устойчиво продвигаются с прицелом на высокоуровневое и высококачественное развитие.
"Мы с президентом Путиным дважды встретились в Москве и в Пекине, провели обстоятельный обмен мнениями по стратегическим и комплексным вопросам китайско-российских отношений, наметили новые планы, задали новые ориентиры. Можно сказать, что высокий уровень стратегического взаимного доверия и тесные контакты между главами государств являются ключевой гарантией устойчивого развития всеобъемлющего стратегического партнерства", — отметил председатель КНР.
По его мнению, главы правительств двух стран провели всестороннюю ревизию и обобщение двустороннего сотрудничества в различных сферах и добились конструктивных результатов.
"Надеюсь, что вы можете поддерживать тесную координацию и реализовать наши договоренности с президентом Путиным, исходя из коренных интересов двух стран и народов, углублять двустороннее сотрудничество, чтобы внести больший вклад не только нашим странам, но и развитию во всем мире", — заключил Си Цзиньпин.
Мишустин
находится в Китае с двухдневным визитом. Накануне он встретился с председателем Госсовета КНР Ли Цяном
в Ханчжоу. По итогам переговоров стороны подписали несколько документов.