Мишустин обсудил с Си Цзиньпином инвестиции и совместные проекты

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Доме народных собраний в Пекине

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Доме народных собраний в Пекине

ПЕКИН, 4 ноя — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин и председатель КНР Си Цзиньпин провели встречу в Пекине, где обсудили взаимные инвестиции и совместные проекты.

« "Важно продолжить создание благоприятных условий для привлечения взаимных инвестиций. Поддерживать наши совместные проекты", — сказал глава правительства.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Мишустин также проинформировал китайского лидера о слаженной работе по линии кабинетов министров в вопросе выполнения решений, принятых на высшем уровне.

« "Как раз в Ханчжоу вчера провели Тридцатую регулярную встречу глав правительств России и Китая. Обсудили все актуальные вопросы двусторонней повестки, наметили новые задачи по укреплению торгово-экономического и научно-технологического сотрудничества наших стран", — отметил он.

Премьер уделил внимание и гуманитарному взаимодействию.

"Мы дорожим нашими прочными культурно-гуманитарными связями. Они опираются на добрые традиции дружбы и взаимной симпатии народов России и Китая", — подчеркнул глава российского правительства.

Он добавил, что проведение перекрестных Годов культуры прошло успешно, и выразил уверенность, что предстоящие похожие мероприятия в вопросах образования будут насыщенными и интересными.

Высокий уровень доверия

В свою очередь, китайский лидер оценил взаимодействие с российским премьером.

« "Вы хороший друг китайского народа и за последние годы усердно работаете над продвижением нашего многопланового сотрудничества. Я позитивно оцениваю ваш вклад", — сказал он.

По оценке Си Цзиньпина, с начала года на фоне турбулентной обстановки китайско-российские отношения устойчиво продвигаются с прицелом на высокоуровневое и высококачественное развитие.

"Мы с президентом Путиным дважды встретились в Москве и в Пекине, провели обстоятельный обмен мнениями по стратегическим и комплексным вопросам китайско-российских отношений, наметили новые планы, задали новые ориентиры. Можно сказать, что высокий уровень стратегического взаимного доверия и тесные контакты между главами государств являются ключевой гарантией устойчивого развития всеобъемлющего стратегического партнерства", — отметил председатель КНР.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

По его мнению, главы правительств двух стран провели всестороннюю ревизию и обобщение двустороннего сотрудничества в различных сферах и добились конструктивных результатов.

"Надеюсь, что вы можете поддерживать тесную координацию и реализовать наши договоренности с президентом Путиным, исходя из коренных интересов двух стран и народов, углублять двустороннее сотрудничество, чтобы внести больший вклад не только нашим странам, но и развитию во всем мире", — заключил Си Цзиньпин.