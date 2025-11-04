Рейтинг@Mail.ru
Мишустин обсудил с Си Цзиньпином инвестиции и совместные проекты
06:11 04.11.2025 (обновлено: 10:59 04.11.2025)
Мишустин обсудил с Си Цзиньпином инвестиции и совместные проекты
Мишустин обсудил с Си Цзиньпином инвестиции и совместные проекты
Премьер-министр России Михаил Мишустин и председатель КНР Си Цзиньпин провели встречу в Пекине, где обсудили взаимные инвестиции и совместные проекты. РИА Новости, 04.11.2025
LIVE: Встреча Мишустина и Си Цзиньпина
LIVE: Встреча Мишустина и Си Цзиньпина
"Хороший друг китайского народа" – Си Цзиньпин о Мишустине
китай, россия, ханчжоу, ли цян, си цзиньпин, михаил мишустин, в мире, правительство рф
Китай, Россия, Ханчжоу, Ли Цян, Си Цзиньпин, Михаил Мишустин, В мире, Правительство РФ

Мишустин обсудил с Си Цзиньпином инвестиции и совместные проекты

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Доме народных собраний в Пекине
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Доме народных собраний в Пекине - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Доме народных собраний в Пекине
ПЕКИН, 4 ноя — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин и председатель КНР Си Цзиньпин провели встречу в Пекине, где обсудили взаимные инвестиции и совместные проекты.
«

"Важно продолжить создание благоприятных условий для привлечения взаимных инвестиций. Поддерживать наши совместные проекты", — сказал глава правительства.

Мишустин также проинформировал китайского лидера о слаженной работе по линии кабинетов министров в вопросе выполнения решений, принятых на высшем уровне.
«

"Как раз в Ханчжоу вчера провели Тридцатую регулярную встречу глав правительств России и Китая. Обсудили все актуальные вопросы двусторонней повестки, наметили новые задачи по укреплению торгово-экономического и научно-технологического сотрудничества наших стран", — отметил он.

Премьер уделил внимание и гуманитарному взаимодействию.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Доме народных собраний в Пекине. 4 ноября 2025
Си Цзиньпин поздравил Мишустина с Днем народного единства
06:22
"Мы дорожим нашими прочными культурно-гуманитарными связями. Они опираются на добрые традиции дружбы и взаимной симпатии народов России и Китая", — подчеркнул глава российского правительства.
Он добавил, что проведение перекрестных Годов культуры прошло успешно, и выразил уверенность, что предстоящие похожие мероприятия в вопросах образования будут насыщенными и интересными.
Кроме того, премьер передал Си Цзиньпину наилучшие пожелания от президента Владимира Путина.
Китай готов укреплять взаимодействие с Россией, заявил Ли Цян
Китай готов укреплять взаимодействие с Россией, заявил Ли Цян
Вчера, 11:05

Высокий уровень доверия

В свою очередь, китайский лидер оценил взаимодействие с российским премьером.
«

"Вы хороший друг китайского народа и за последние годы усердно работаете над продвижением нашего многопланового сотрудничества. Я позитивно оцениваю ваш вклад", — сказал он.

По оценке Си Цзиньпина, с начала года на фоне турбулентной обстановки китайско-российские отношения устойчиво продвигаются с прицелом на высокоуровневое и высококачественное развитие.
"Мы с президентом Путиным дважды встретились в Москве и в Пекине, провели обстоятельный обмен мнениями по стратегическим и комплексным вопросам китайско-российских отношений, наметили новые планы, задали новые ориентиры. Можно сказать, что высокий уровень стратегического взаимного доверия и тесные контакты между главами государств являются ключевой гарантией устойчивого развития всеобъемлющего стратегического партнерства", — отметил председатель КНР.
По его мнению, главы правительств двух стран провели всестороннюю ревизию и обобщение двустороннего сотрудничества в различных сферах и добились конструктивных результатов.
"Надеюсь, что вы можете поддерживать тесную координацию и реализовать наши договоренности с президентом Путиным, исходя из коренных интересов двух стран и народов, углублять двустороннее сотрудничество, чтобы внести больший вклад не только нашим странам, но и развитию во всем мире", — заключил Си Цзиньпин.
Мишустин находится в Китае с двухдневным визитом. Накануне он встретился с председателем Госсовета КНР Ли Цяном в Ханчжоу. По итогам переговоров стороны подписали несколько документов.
Россия и Китай будут развивать строительство АЭС российского дизайна
Россия и Китай будут развивать строительство АЭС российского дизайна
Вчера, 14:07
 
КитайРоссияХанчжоуЛи ЦянСи ЦзиньпинМихаил МишустинВ миреПравительство РФ
 
 
Версия 2023.1 Beta
