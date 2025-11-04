В Павлограде в Днепропетровской области прогремел взрыв

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Взрыв прогремел в городе Павлограде в Днепропетровской области, сообщил украинский телеканал "Общественное".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Днепропетровской, Одесской, Харьковской, Сумской и Черниговской областях звучит сигнал воздушной тревоги.
"В Павлограде Днепропетровской области слышно звуки взрыва", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18