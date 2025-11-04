Рейтинг@Mail.ru
Генконсульство России в Анталье рассказало о поисках пропавшей россиянки
13:39 04.11.2025 (обновлено: 15:58 04.11.2025)
Генконсульство России в Анталье рассказало о поисках пропавшей россиянки
Турецкие правоохранители ищут пропавшую в провинции Анталья россиянку, сообщили РИА Новости в Генеральном консульстве России. РИА Новости, 04.11.2025
СТАМБУЛ, 4 ноя — РИА Новости. Турецкие правоохранители ищут пропавшую в провинции Анталья россиянку, сообщили РИА Новости в Генеральном консульстве России.
«
"Данная ситуация находится на контроле генконсульства, которое поддерживает контакт с родственниками пропавшей российской гражданки и местными правоохранительными органами. По информации турецких компетентных служб, ее поиски продолжаются", — рассказали дипломаты.
Кроме того, генконсульство и турецкая сторона помогли сыну женщины вернуться на родину.
По данным Telegram-канала "Осторожно, новости", 41-летняя жительница Санкт-Петербурга остановилась в отеле Royal Atlantis Spa & Resort в Анталье. Тридцать первого октября она исчезла, оставив 12-летнего сына в гостинице.
СМИ: россиянка уехала в Таиланд и пропала при загадочных обстоятельствах
