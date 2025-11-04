https://ria.ru/20251104/turtsiya-2052762860.html
Генконсульство России в Анталье рассказало о поисках пропавшей россиянки
Турецкие правоохранители ищут пропавшую в провинции Анталья россиянку, сообщили РИА Новости в Генеральном консульстве России. РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T13:39:00+03:00
2025-11-04T13:39:00+03:00
2025-11-04T15:58:00+03:00
