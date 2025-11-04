https://ria.ru/20251104/turtsija-2052830796.html
Турция считает доклад Еврокомиссии необоснованным и предвзятым
Турция считает доклад Еврокомиссии необоснованным и предвзятым - РИА Новости, 04.11.2025
Турция считает доклад Еврокомиссии необоснованным и предвзятым
Турция считает необоснованным и предвзятым представленный во вторник доклад Еврокомиссии по "демократическим ценностям" в стране, говорится в заявлении МИД... РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T19:45:00+03:00
2025-11-04T19:45:00+03:00
2025-11-04T19:45:00+03:00
в мире
турция
греция
анкара (провинция)
реджеп тайип эрдоган
евросоюз
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/129696/43/1296964317_0:62:1962:1166_1920x0_80_0_0_6399b22feab3debebe64261f8d73ec01.jpg
https://ria.ru/20250316/turtsiya-2005293441.html
турция
греция
анкара (провинция)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/129696/43/1296964317_163:0:1799:1227_1920x0_80_0_0_5b23752a1144911df7c6649c2fdcee00.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, греция, анкара (провинция), реджеп тайип эрдоган, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Турция, Греция, Анкара (провинция), Реджеп Тайип Эрдоган, Евросоюз, Еврокомиссия
Турция считает доклад Еврокомиссии необоснованным и предвзятым
Турция считает доклад ЕК с критикой ценностей страны необоснованным
АНКАРА, 4 ноя – РИА Новости. Турция считает необоснованным и предвзятым представленный во вторник доклад Еврокомиссии по "демократическим ценностям" в стране, говорится в заявлении МИД республики.
Еврокомиссия ранее заявила, что не уверена в полной приверженности Турции
"демократическим ценностям" и констатирует, что переговоры о членстве в ЕС
находятся с 2018 года в тупике. ЕК
представила во вторник доклад о прогрессе стран-кандидатов в реформах, необходимых для присоединения к сообществу.
"Мы отвергаем предвзятые, необъективные и необоснованные утверждения, содержащиеся в опубликованном сегодня (4 ноября) Европейской комиссией отчете по Турции, касающиеся судебной системы, основных прав и внутренних политических событий. Данные комментарии не только не соответствуют усилиям по формированию позитивной повестки дня в отношениях между Турцией и ЕС, но и противоречат долгосрочным интересам обеих сторон", - говорится в заявлении МИД.
МИД отмечает, что в докладе отражены несоответствующие действительности, "незаконные и максималистские взгляды Греции
и кипрской греческой стороны", а "законные опасения Турции и Турецкой Республики Северного Кипра игнорируются", что еще раз доказывает, что "ЕС занимает пристрастную позицию по кипрскому вопросу и не может внести вклад в урегулирование кипрской проблемы".
Турция подписала соглашение об ассоциации с ЕС (тогда - Европейским экономическим сообществом) в 1963 году и подала официальную заявку на членство в 1987. Переговоры о вступлении начались лишь в 2005 году и неоднократно приостанавливались из-за политических разногласий. В настоящее время открыты 16 из 35 переговорных глав. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
заявлял, что при необходимости Анкара
и Брюссель
могут разойтись по своим политическим траекториям.