Турция считает доклад Еврокомиссии необоснованным и предвзятым

АНКАРА, 4 ноя – РИА Новости. Турция считает необоснованным и предвзятым представленный во вторник доклад Еврокомиссии по "демократическим ценностям" в стране, говорится в заявлении МИД республики.

"Мы отвергаем предвзятые, необъективные и необоснованные утверждения, содержащиеся в опубликованном сегодня (4 ноября) Европейской комиссией отчете по Турции, касающиеся судебной системы, основных прав и внутренних политических событий. Данные комментарии не только не соответствуют усилиям по формированию позитивной повестки дня в отношениях между Турцией и ЕС, но и противоречат долгосрочным интересам обеих сторон", - говорится в заявлении МИД.